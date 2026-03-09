Maricá amplia vagas em creches e avança para zerar fila de espera no município

A Prefeitura de Maricá ampliou a oferta de vagas em creches municipais para acabar com a fila de espera e garantir atendimento às famílias. Desde o início de 2025, foram criadas 962 novas vagas físicas, sendo 812 em tempo integral. Pelo critério técnico adotado na educação, cada vaga integral equivale a duas vagas de atendimento, o que representa o equivalente a 1.624 novas vagas ofertadas à população.

Outra medida foi a ampliação do atendimento no berçário, que passou a receber crianças a partir de seis meses de idade, além do fortalecimento da rede complementar por meio do credenciamento de creches privadas, que passou de duas unidades em 2025 para seis em 2026.

Segundo o prefeito de Maricá, Washington Quaquá, a meta da gestão é zerar a fila por vagas em creches na cidade. “Determinei ao nosso secretário de Educação que zere a fila de creches e que tenhamos creches em tempo integral. Não quero virar este ano com mais nenhuma criança precisando de creche”, afirmou.

Para ampliar ainda mais a capacidade de atendimento, a previsão para 2026 é a entrega de dez novas unidades escolares e 162 novas salas de aula, todas voltadas para a educação infantil em tempo integral, reforçando a estrutura de creches no município.