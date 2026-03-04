Prefeitura de Maricá entrega 21 casas do Programa Melhoria Habitacional

A iniciativa disponibiliza obras que incluem reestruturação de imóveis, revitalização de quintais, regularização de piso e janelas, entre outras ações - Foto: Divulgação/Bernardo Gomes/Prefeitura de Maricá

A iniciativa disponibiliza obras que incluem reestruturação de imóveis, revitalização de quintais, regularização de piso e janelas, entre outras ações - Foto: Divulgação/Bernardo Gomes/Prefeitura de Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Habitação, entregou nesta terça-feira (03/03) 21 casas do Programa Melhoria Habitacional a moradores da cidade. As residências nos bairros Inoã e Mumbuca passaram por reformas internas e externas, essenciais para o dia a dia da população.

A iniciativa disponibiliza obras que incluem reestruturação de imóveis, revitalização de quintais, regularização de piso e janelas, além da troca de fiação e encanamento, levando moradias melhores aos moradores.

O secretário de Habitação, Marcus Bambam, ressaltou o impacto das reformas para a vida das pessoas. “É muito gratificante poder proporcionar a cada morador uma moradia digna. Criamos mais um quarto quando há necessidade, mexemos na parte elétrica, mudamos o piso. É muito emocionante levar isso para a população”, afirmou.

O coordenador executivo voluntário de Políticas Públicas e Gestão Estratégica, Diego Quaquá, participou da visita às casas entregues e destacou a importância da iniciativa. "O Programa Melhoria Habitacional é uma iniciativa linda da Secretaria de Habitação. Com isso, reformamos casas e trazemos mais dignidade aos moradores de toda a Maricá”, reforçou.

Leia também:

Águas de Niterói lança campanha com até 85% de desconto para negociação de dívidas no Mês do Consumidor

São Gonçalo divulga programação cultural do mês de março na cidade

Programa promove melhorias nas moradias

Uma das contempladas pelo Programa Melhoria Habitacional, Maria Cristina, moradora da Mumbuca, falou sobre a alegria de ver sua casa reformada. “Eu moro aqui há cinco anos e sempre quis deixar tudo do jeito que eu sonhava, mas faltou muita coisa. E, através desse programa, eu consegui ver a minha casa toda reformada e isso é muito gratificante, porque eu não tinha condições de fazer tudo”, disse.

Dilcinéia Gonçalves, moradora de Inoã, contou sobre a felicidade de ter mais dignidade na sua moradia. “Eu sou grata a todos que me proporcionaram essa obra. Eu precisava muito e veio em um momento em que estava muito doente, então tudo que tenho hoje eu agradeço a todos que fazem parte do Programa Melhoria Habitacional”, completou.