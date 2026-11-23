A resolução foi publicada nesta segunda-feira (23) no Diário Oficial da União - Foto: José Cruz/Agência Brasil

A resolução foi publicada nesta segunda-feira (23) no Diário Oficial da União - Foto: José Cruz/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro do medicamento Hertuzo (pertuzumabe) para o tratamento do câncer de mama. A resolução foi publicada nesta segunda-feira (23) no Diário Oficial da União (DOU).

Em nota, a Anvisa informou que a medicação é indicada para os seguintes casos:

• câncer de mama metastático (que se espalhou do local original para outras partes do corpo): em combinação com trastuzumabe e docetaxel, para pacientes com câncer de mama HER2-positivo ou localmente recorrente não ressecável, que não tenham recebido tratamento prévio com medicamentos anti-HER2 ou quimioterapia para doença metastática.

• câncer de mama inicial: em combinação com trastuzumabe e quimioterapia.

Ainda de acordo com a agência, o registro do Hertuzo foi concedido como produto biossimilar do medicamento biológico comparador Perjeta, que também tem o pertuzumabe como princípio ativo.

“Nessa via regulatória, a aprovação é fundamentada na demonstração de elevada similaridade entre o biossimilar e o produto de referência em termos de qualidade, segurança, eficácia e imunogenicidade (capacidade de provocar uma resposta do sistema imunológico)”, destacou a Anvisa.

Câncer de bexiga

A resolução também amplia o uso de medicamento Imfinzi (durvalumabe), que passa a ser indicado para o tratamento de adultos com câncer de bexiga músculo-invasivo que não podem fazer quimioterapia à base de cisplatina ou que a recusaram.

Segundo a agência, o produto deve ser usado em associação com enfortumabe vedotina antes da cirurgia e seguido de durvalumabe em monoterapia após a cistectomia radical (procedimento que remove toda a bexiga, os linfonodos próximos e estruturas adjacentes).