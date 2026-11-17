O presidente da Conserlimpi, Hédio Mataruna, destacou a importância do trabalho contínuo de limpeza urbana, mas também chamou a atenção para a necessidade de colaboração dos moradores - Foto: Divulgação/Prefeitura de Itaboraí

O presidente da Conserlimpi, Hédio Mataruna, destacou a importância do trabalho contínuo de limpeza urbana, mas também chamou a atenção para a necessidade de colaboração dos moradores - Foto: Divulgação/Prefeitura de Itaboraí

A Companhia Municipal de Conservação e Limpeza Urbana de Itaboraí (Conserlimpi) realizou, na tarde da última segunda-feira (16/11), um serviço de remoção de entulhos e materiais inservíveis na Rua Eutaity Rodrigues, no bairro Ampliação, e na Rua 40, em Nova Cidade. A ação atendeu a uma solicitação do gabinete do vereador Rogério Filgueiras e teve como objetivo melhorar as condições de limpeza e conservação dos espaços públicos.

O presidente da Conserlimpi, Hédio Mataruna, destacou a importância do trabalho contínuo de limpeza urbana, mas também chamou a atenção para a necessidade de colaboração dos moradores na manutenção dos locais atendidos.

“Nosso trabalho é garantir que os espaços públicos estejam limpos e em boas condições para a população. Mas é fundamental que cada cidadão faça a sua parte, evitando o descarte irregular de entulhos e outros resíduos. A limpeza é um esforço conjunto, e a conservação desses espaços depende também da conscientização de todos”, ressaltou o presidente Hédio Mataruna.

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Moradora de Nova Cidade há cerca de 30 anos, a advogada Priscila Bessa destacou que a remoção dos resíduos contribui para a valorização dos imóveis e para a qualidade de vida de quem vive na região. Ela também demonstrou preocupação com a reincidência do descarte irregular, que faz com que áreas recém-limpas voltem a acumular lixo em pouco tempo.

“Essa limpeza traz valorização para os imóveis e melhora a vida de quem mora aqui. Mas minha preocupação é que, muitas vezes, o local é limpo e, no dia seguinte, já aparecem móveis, sofás e outros resíduos descartados irregularmente. É preciso que a população tenha consciência e ajude a preservar esses espaços”, afirmou.