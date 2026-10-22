Itaboraí mantém vacinação contra influenza disponível para a população

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), mantém a vacinação contra a influenza disponível para toda a população a partir dos seis meses de idade. A imunização é realizada nas unidades de saúde do município, com o objetivo de ampliar a proteção contra o vírus da gripe e contribuir para a prevenção de complicações decorrentes da doença.

A vacina disponibilizada neste ano é do tipo trivalente e protege contra três cepas do vírus influenza: A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09, A/Singapore/GP20238/2024 (H3N2) e B/Austria/1359417/2021 (linhagem Victoria). A ampliação do público tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal e reduzir a circulação do vírus, prevenindo casos graves e internações.

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A vacinação segue disponível em todas as Unidades de Atenção Primária à Saúde, respeitando os horários habituais de funcionamento, com exceção das unidades de Picos, Engenho Velho e Helianópolis, que seguem cronograma específico:

-Picos: uma quinta-feira por mês

-Engenho Velho: uma quinta-feira por mês

-Helianópolis: uma quarta-feira por mês

Para receber a dose, é necessário apresentar o CPF e a caderneta de vacinação. A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância de manter a vacinação em dia, especialmente para reduzir os riscos de agravamento da doença e proteger a saúde individual e coletiva.

Serviço

Público-alvo: toda a população a partir dos seis meses de idade.

Locais: unidades de saúde de Itaboraí.

Exceções: as unidades de Picos, Engenho Velho e Helianópolis possuem dias específicos de vacinação.

Documentos necessários: CPF e caderneta de vacinação.