Itaboraí transfere comemorações do Dia do Servidor Público para 30 de outubro

De acordo com o documento, a alteração estabelece a transferência das comemorações da data - Foto: Divulgação

De acordo com o documento, a alteração estabelece a transferência das comemorações da data - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Itaboraí transferiu as comemorações do Dia do Servidor Público para a sexta-feira dia 30 de outubro. Na quarta-feira (28/10), o expediente nas repartições públicas municipais será normal.



A medida foi oficializada por meio do Decreto Municipal nº 191, de 20 de outubro de 2026. De acordo com o documento, a alteração estabelece a transferência das comemorações da data, tradicionalmente celebrada em 28 de outubro, para o dia 30 de outubro.

O decreto também determina que o expediente será mantido normalmente nas repartições cujas atividades não possam ser suspensas, em razão de exigências técnicas ou por motivo de interesse público. Nesses casos, o funcionamento ficará sob a responsabilidade dos respectivos chefes.

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