Criança morre e quatro pessoas ficam feridas em acidente em Itaboraí

Uma criança morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito na Rua César Xara, no bairro Calundu, em Itaboraí, próximo ao viaduto da BR-101. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 18h10 de domingo (11) para atender à ocorrência.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma criança de 3 anos estava em estado grave. Entre os adultos feridos, uma mulher de 29 anos e um homem apresentavam estado de saúde intermediário, enquanto outro homem tinha ferimentos leves. Uma segunda criança, do sexo masculino, morreu.

Leia também:

Enfermeira é atacada em Campos enquanto descansava em uma praça



Papa Leão XIV será internado nesta terça (13) para retirada de nódulo no pulmão



A mulher foi encaminhada ao Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, em Itaboraí. Já o homem em estado intermediário foi levado ao Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. O destino das demais vítimas não foi informado pela corporação.