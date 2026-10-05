Itaboraí realiza 6ª semana da Campanha de Vacinação Antirrábica 2026

A ação contempla diferentes bairros do município e tem como objetivo ampliar o acesso à vacinação de cães e gatos - Foto: Divulgação

A ação contempla diferentes bairros do município e tem como objetivo ampliar o acesso à vacinação de cães e gatos - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) e da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SEMPDA), realiza, entre os dias 5 e 8 de outubro, a sexta semana da Campanha de Vacinação Antirrábica 2026. A ação contempla diferentes bairros do município e tem como objetivo ampliar o acesso à vacinação de cães e gatos, contribuindo para a prevenção da raiva.

Durante a programação, os tutores poderão levar seus animais aos pontos de vacinação instalados nos bairros participantes. O atendimento será realizado sempre das 9h às 14h.

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Confira o cronograma da 6ª semana:

Jardim Itambi (05/10): Rua 19, QD. 87, LT. 15 (Campo da Maçã);

Itaville (05/10): Rua Onze, LT. 123 a 125(ao lado da E.M. Prefeito João Batista Caffaro);

Retiro (05 e 06/10): Rua Marcílio Dias, nº 11 (no Campo do Retiro );

Apolo II (05 e 06/10): Rua Alcides Gomes Pereira (UBS Maria do Rosário Oliveira);

Quinta dos Colibris (06/10): Estrada do Jacu, s/nº (em frente ao trailer Hadziel);

Jardim Itambi (06/10): Rua Anchieta, QD. 18, LT. 22 (Campo do Jardim Itambi);

Sossego (07/10): Av. Vereador Hermínio Moreira, s/nº (Praça do Sossego );

Sambaetiba (07/10): Av. Carlos Alberto Mendonça, nº 510 (Escola Municipal Geremias de Mattos Fontes);

Marambaia (07/10): Avenida Cabo José Rodrigues, nº 14, BNH Marambaia (ao lado da UBS Valtair Felicio da Silva);

Itambi Centro (07/10): Rua 11, nº 02 (Campo da Vila);

Grande Rio (08/10): José Hinno Viana, QD. 51 A (ao lado da E.M.T.I. Juíza Patrícia Lourival Acioli);

Marambaia (08/10): Rua Anápolis, s/nº (ao lado da USF Planalto do Marambaia );

Alto do Jacu (8/10): Estrada de Itambi, s/nº (ao lado da E.M. João Augusto de Andrade).

A vacinação antirrábica é uma importante medida de proteção dos animais e da população, já que a raiva é uma doença grave e que pode ser transmitida aos seres humanos.

Serviço

Campanha de Vacinação Antirrábica 2026 – 6ª semana

Data: 5 a 8 de outubro

Horário: 9h às 14h