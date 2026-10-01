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Obra de pavimentação melhora acesso a bairro de Itaboraí

Intervenção realizada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos contempla 110 metros da Estrada da Boa Vista

relogio min de leitura | Redação
Intervenção realizada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos contempla 110 metros da Estrada da Boa Vista
Intervenção realizada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos contempla 110 metros da Estrada da Boa Vista -

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP), realiza a pavimentação de um trecho de 110 metros da Estrada da Boa Vista, no bairro Salem. A intervenção integra as ações de melhoria da infraestrutura viária do município e também tem caráter estratégico para ampliar o acesso ao transporte público na região.

De acordo com a Secretaria, a via foi escolhida por sua importância para o acesso dos moradores na parte mais alta do bairro. A melhoria da estrada faz parte do planejamento para viabilizar a circulação do ônibus Tarifa Zero, o Laranjinha, até a localidade, facilitando o deslocamento dos residentes da região.

Imagem ilustrativa da imagem Obra de pavimentação melhora acesso a bairro de Itaboraí

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O secretário municipal de Serviços Públicos, Diogo Sperling, destacou que a intervenção atende a uma necessidade de mobilidade dos moradores e está relacionada ao planejamento da circulação do transporte público.

“Essa é uma rua estratégica para melhorar o acesso dos moradores e avançar no planejamento para que o ônibus Laranjinha possa chegar até essa região. A pavimentação melhora as condições de circulação e representa mais infraestrutura e mobilidade no bairro Salem”, afirmou o secretário.

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Tags:

infraestrutura Itaboraí mobilidade urbana pavimentação Transporte público

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