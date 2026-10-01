Obra de pavimentação melhora acesso a bairro de Itaboraí

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP), realiza a pavimentação de um trecho de 110 metros da Estrada da Boa Vista, no bairro Salem. A intervenção integra as ações de melhoria da infraestrutura viária do município e também tem caráter estratégico para ampliar o acesso ao transporte público na região.

De acordo com a Secretaria, a via foi escolhida por sua importância para o acesso dos moradores na parte mais alta do bairro. A melhoria da estrada faz parte do planejamento para viabilizar a circulação do ônibus Tarifa Zero, o Laranjinha, até a localidade, facilitando o deslocamento dos residentes da região.

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O secretário municipal de Serviços Públicos, Diogo Sperling, destacou que a intervenção atende a uma necessidade de mobilidade dos moradores e está relacionada ao planejamento da circulação do transporte público.

“Essa é uma rua estratégica para melhorar o acesso dos moradores e avançar no planejamento para que o ônibus Laranjinha possa chegar até essa região. A pavimentação melhora as condições de circulação e representa mais infraestrutura e mobilidade no bairro Salem”, afirmou o secretário.