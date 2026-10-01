Grátis: Inscrições abertas para o Vestibular Cederj 2027/1 com mais de 7 mil vagas em cursos superiores

As inscrições devem ser efetuadas exclusivamente pela internet, no site oficial do processo seletivo - Foto: Divulgação/Flávio Carvalho

As inscrições devem ser efetuadas exclusivamente pela internet, no site oficial do processo seletivo - Foto: Divulgação/Flávio Carvalho

A Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, está com inscrições abertas até 29 de outubro para o Vestibular Cederj 2027/1. Ao todo, são oferecidas 7.165 vagas gratuitas em 16 cursos de graduação, distribuídas entre oito instituições públicas parceiras do Consórcio Cederj/UAB.

As inscrições devem ser efetuadas exclusivamente pela internet, no site oficial do processo seletivo (https://www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2027-1/), até o dia 29 de outubro de 2026. A taxa de inscrição é de R$ 89,90, com pagamento permitido até 30 de outubro.

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Destaques e avanços da Edição 2027/1

O Vestibular Cederj 2027/1 consolida o compromisso da Fundação Cecierj com a democratização do ensino superior de qualidade e a inclusão regional:

• Parceria ampliada: a oferta de vagas conta com a parceria de oito instituições públicas de ensino superior: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF); Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF); Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); Universidade Federal Fluminense (UFF); Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ); Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

• Aproveitamento das notas do Enem: o edital permite o aproveitamento da pontuação do Exame Nacional do Ensino Médio para ingresso em diversas instituições do consórcio, diversificando as vias de acesso ao ensino público.

• Acessibilidade e atendimento especial: estão garantidos recursos adaptados para candidatos com deficiência ou necessidades específicas (como intérpretes de Libras, ledores, provas ampliadas e salas de acesso facilitado), além de assegurar o direito ao uso do nome social no processo.

• Presença regional: as vagas abrangem os polos de apoio presencial situados em todas as regiões do Estado do Rio de Janeiro, permitindo ao estudante cursar uma faculdade pública perto de sua residência.

Distribuição das vagas por área

As 7.165 vagas do processo seletivo englobam habilitações em Licenciatura, Bacharelado e Tecnologias:

• Licenciaturas (3.770 vagas): Pedagogia (1.110), Ciências Biológicas (756), Matemática (545), Física (320), Geografia (280), Letras (280), Química (259) e História (200).

• Bacharelados (2.020 vagas): Administração (710), Ciências Contábeis (590), Engenharia de Produção (440) e Administração Pública (280).

• Tecnologias (1.375 vagas): Tecnologia em Sistemas de Computação (645), Tecnologia em Segurança Pública (350 - exclusivo para profissionais da área), Tecnologia em Gestão de Turismo (250) e Tecnologia em Design Gráfico (150).

Orientações para candidatos beneficiados (Isenção e Cotas)

Os candidatos que ingressaram com pedido de isenção de taxa e/ou pré-inscrição nos sistemas de cotas, ações afirmativas e reserva para professores da rede pública deverão conferir a publicação do resultado final do pedido no dia 09 de outubro de 2026.

Os beneficiados com a isenção ou cotas devem obrigatoriamente retornar ao site do vestibular dentro do prazo para concluir a formalização de sua inscrição no concurso seletivo.

Serviço: Vestibular Cederj 2027/1

• Período de inscrições on-line: 21 de setembro a 29 de outubro de 2026

• Prazo final para pagamento do boleto: 30 de outubro de 2026

• Valor da taxa: R$ 95,50

• Divulgação do resultado do Enem: 13 de novembro de 2026

• Data da prova presencial: 06 de dezembro de 2026 (domingo)

• Link de inscrição: www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2027-1/

• Banca executora: COSEAC / UFF

• E-mail de atendimento: vestibular.cederj.prograd@id.uff.br

Créditos das fotos: Fundação Cecierj/ Flávio Carvalho