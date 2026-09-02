Itaboraí inicia vacinação antirrábica gratuita para cães e gatos

Durante o mês de setembro, a vacinação passará por diversos bairros, com atendimento em praças, unidades de saúde, escolas, associações de moradores e outros pontos estratégicos - Foto: Divulgação

Durante o mês de setembro, a vacinação passará por diversos bairros, com atendimento em praças, unidades de saúde, escolas, associações de moradores e outros pontos estratégicos - Foto: Divulgação

02 de setembro de 2026 - 17:26

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) e do Programa Municipal de Controle das Arboviroses, iniciou a vacinação antirrábica gratuita para cães e gatos na manhã desta terça-feira (01/09). A ação será realizada de forma itinerante em diferentes bairros do município e seguirá até o mês de novembro, ampliando o acesso da população à imunização dos animais de estimação.

A vacinação é uma importante medida de prevenção contra a raiva, doença grave que pode ser transmitida aos seres humanos por meio da saliva de animais infectados.

A moradora do bairro Ampliação, Melina Fortes, levou sua cadela para ser vacinada na Praça Itamar da Silva Júnior e destacou que a iniciativa auxilia os moradores a manter a saúde dos seus pets em dia.

Leia também

➣ Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal de São Gonçalo realiza nova capacitação

➣ Porto da Pedra realiza semifinal da disputa de sambas-enredo neste sábado (5)

“Foi muito bom, a Prefeitura está de parabéns. Esse tipo de ação é um cuidado muito importante com os nossos pets, porque facilita o acesso à vacinação e evita que a gente precise correr atrás da vacina. Ela se comportou muito bem e ficou bem tranquila durante a aplicação”, afirmou a tutora.

Durante o mês de setembro, a vacinação passará por diversos bairros, com atendimento em praças, unidades de saúde, escolas, associações de moradores e outros pontos estratégicos.

Confira a programação de setembro

1º de setembro

* Quissamã: Departamento de Vigilância de Vetores e Zoonoses – Rua Cesar Xará, nº 666.

* Esperança: CRAS BNH – Rua Pedro Ferreira Pinto, Qd. 06, Lt. 10.

* Itaboraí Centro: Praça Itamar da Silva Júnior – Avenida Antônio Gomes, antigo Restaurante Popular.

* Joaquim de Oliveira: Praça Joaquim de Oliveira – Rua Vinte e Dois.

* Aldeia da Prata: ao lado da USF Aldeia da Prata – Rua Antônio Carlos Guedes.

2 de setembro

* Esperança: ao lado da UBS Reta Nova – Rua Vinte e Dois, s/nº.

* Itaboraí Centro: Praça Itamar da Silva Júnior.

* Joaquim de Oliveira: Praça Joaquim de Oliveira.

* Aldeia da Prata: ao lado da USF Aldeia da Prata.

3 de setembro

* Esperança: ao lado da UBS Reta Velha – Avenida José Maria Nanci, s/nº.

* Aldeia da Prata: Rua Ennes Lopes Garcia, nº 841.

8 de setembro

* Esperança: ao lado da E.M. Manoel Ribeiro da Silva – Rua Dois, s/nº, Qd. 6.

* Itaboraí Centro: Rua Fagundes Varela, nº 245.

* Retiro São Joaquim: Associação de Moradores 1 – Rua João Caetano, s/nº.

* Monte Verde: ao lado da USF Pastor José Mendel – Rua N, Qd. 18, Lt. 10.

9 de setembro

* Esperança: ao lado da E.M. Pedro Antonio Novaes – Rua Paulo Teixeira Azevedo, s/nº.

* Itaboraí Centro: Rua Fagundes Varela, nº 245.

* Retiro São Joaquim: Associação de Moradores 1.

* Monte Verde: ao lado da USF Pastor José Mendel.

10 de setembro

* Esperança: Rua Jorge Francisco de Oliveira, Qd. 03, Lt. 06.

* Retiro São Joaquim (Vale do Sol): Associação de Moradores 2 – Rua Laurindo Gonzales, s/nº.

* Monte Verde: Rua A, Qd. 12, Lt. 07, esquina da Rua S com a Rua A.

14 de setembro

* Santo Antônio: Praça Santo Antônio – Rua José dos Santos, Helianópolis.

* Santo Expedito: ao lado da UBS José Ednaldo Mendes – Rua Desembargador Augusto Galvão, antiga Rua L.

15 de setembro

* Colônia: Hospital Estadual Tavares de Macedo – Avenida Vinte e Dois de Maio, KM 22.

* Quissamã: E.M. Natércia Rodrigues Rocha – Avenida Alberto Torres, nº 233.

* Santo Expedito: ao lado da UBS José Ednaldo Mendes.

* Santo Antônio: Praça Omair Faria da Silva – Rua Vereador Pereira Neto, s/nº.

16 de setembro

* Santo Antônio: Praça Omair Faria da Silva.

* Iguá: Educandário São José do Iguá – Rua Abílio de Meneses.

* Outeiro das Pedras: ao lado da E.M. Cecília Augusta dos Santos – Rua Presidente Dutra.

17 de setembro

* Outeiro das Pedras: ao lado da E.M. Cecília Augusta dos Santos.

* Vila Gabriela: Praça Vila Gabriela 2 – Rua Trinta, Qd. 33.

* Venda das Pedras: Praça Pedro Antônio Novaes.

21 de setembro

* Vila Gabriela: ao lado da USF Santo Antônio – Rua 14, s/nº, Qd. 09, Lt. 129.

* Bela Vista: Campo do Seu Pedro – Rua Seis, Lt. 18.

22 de setembro

* Vila Gabriela: esquina da Rua 12 com a BR-101.

* Bela Vista: Campo do Seu Pedro.

* Nancilândia: ao lado da E.M. Marly Cid Almeida de Abreu – Avenida Hedevilson Barreto Cardozo, nº 159.

23 de setembro

* Nancilândia: ao lado da E.M. Marly Cid Almeida de Abreu.

* Parque Aurora: Campo do Zízico – Rua 18, Qd. 21, Lt. 1.

24 de setembro

* Areal: ao lado da USF Areal – Avenida Carlos Lacerda, nº 1885-107, com a Rua Terêncio de Oliveira.

25 de setembro

* Três Pontes: Campo de Futebol Valdecir – Rua Dona Bela, nº 17.

26 de setembro

* Itaboraí Centro: Praça Marechal Floriano.

* Venda das Pedras: Praça São Pedro.

* Apolo II: Praça do Apolo II.

* Itambi Centro: Praça de Itambi.

28 de setembro

* Areal: E.M. Milton Rodrigues da Rocha – Avenida Carlos Lacerda, s/nº.

* Itaboraí Centro: ao lado do CONLESTE/RJ – Rua Promotor Ciro Olímpio da Mata, nº 37.

* Manilha: ao lado da E.M. Romeu Simões – Rua Fauna M. da Rocha, Lote 07.

* Gebara: Associação de Moradores – Avenida Virgínia de Paula dos Santos Alves, nº 1712.

29 de setembro

* Areal: Avenida Carlos Lacerda, nº 192.

* Itaboraí Centro: ao lado do CONLESTE/RJ.

* Gebara: Associação de Moradores.

30 de setembro

* Gebara: Avenida Virgínia de Paula dos Santos, nº 871.

* Vila Rica: ao lado da UBS Vila Rica – Estrada Cristalino Ferreiro Braga.

* Jardim Imperial: Praça do Jardim Imperial – Rua Padre Egidio Cavouth.

30 de setembro e 1º de outubro

* Jardim Itambi: em frente à Coca-Cola, próximo ao Bar do Paulinho.

* Engenho Velho: UBS de Engenho Velho.

* Manilha: ao lado do PSF – Rua D, s/nº.