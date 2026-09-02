Porto da Pedra realiza semifinal da disputa de sambas-enredo neste sábado (5)
Oito parcerias seguem na competição pelo samba que vai embalar o desfile do Tigre no Carnaval 2027
O Porto da Pedra realiza, neste sábado (5), a semifinal da disputa de sambas-enredo para o Carnaval 2027. A partir das 22h, as oito parcerias classificadas retornam à quadra do Tigre, em São Gonçalo, para mais uma etapa da competição.
Além da disputa, o público poderá acompanhar o show do elenco do Porto da Pedra, que prepara uma apresentação especial para a noite. A entrada será gratuita até 0h, para quem quiser acompanhar de perto mais uma etapa da escolha do samba que será levado à Marquês de Sapucaí no próximo Carnaval.
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As oito parcerias classificadas se apresentam na seguinte ordem:
1. Samba 11, Vaduka e Cia.
2. Samba 15, Maia e Cia.
3. Samba 23, Porkinho e Cia.
4. Samba 13, Bira e Cia.
5. Samba 29, Leon Azevedo e Cia.
6. Samba 03, Osvaldo Barba e Cia.
7. Samba 01, Cristiano Teles e Cia.
8. Samba 07, Vadinho e Cia.
A semifinal será mais um momento decisivo da competição, que reúne compositores em busca da obra que dará voz ao enredo “Porto Kalunga”, desenvolvido pelo Porto da Pedra para o Carnaval 2027. A grande final está marcada para o dia 12 de setembro, quando será conhecido o samba que representará o Tigre na Avenida.
SERVIÇO
Semifinal da disputa de sambas-enredo do Porto da Pedra
Data: 5 de setembro, sábado
Horário: a partir das 22h
Local: quadra do Porto da Pedra, em São Gonçalo
Entrada: gratuita até 0h