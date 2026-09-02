Porto da Pedra realiza semifinal da disputa de sambas-enredo neste sábado (5)

Além da disputa, o público poderá acompanhar o show do elenco do Porto da Pedra, que prepara uma apresentação especial para a noite - Foto: Carlos Vinicius/Divulgação - Unidos do Porto da Pedra

Além da disputa, o público poderá acompanhar o show do elenco do Porto da Pedra, que prepara uma apresentação especial para a noite - Foto: Carlos Vinicius/Divulgação - Unidos do Porto da Pedra

O Porto da Pedra realiza, neste sábado (5), a semifinal da disputa de sambas-enredo para o Carnaval 2027. A partir das 22h, as oito parcerias classificadas retornam à quadra do Tigre, em São Gonçalo, para mais uma etapa da competição.

Além da disputa, o público poderá acompanhar o show do elenco do Porto da Pedra, que prepara uma apresentação especial para a noite. A entrada será gratuita até 0h, para quem quiser acompanhar de perto mais uma etapa da escolha do samba que será levado à Marquês de Sapucaí no próximo Carnaval.

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As oito parcerias classificadas se apresentam na seguinte ordem:

1. Samba 11, Vaduka e Cia.

2. Samba 15, Maia e Cia.

3. Samba 23, Porkinho e Cia.

4. Samba 13, Bira e Cia.

5. Samba 29, Leon Azevedo e Cia.

6. Samba 03, Osvaldo Barba e Cia.

7. Samba 01, Cristiano Teles e Cia.

8. Samba 07, Vadinho e Cia.

A semifinal será mais um momento decisivo da competição, que reúne compositores em busca da obra que dará voz ao enredo “Porto Kalunga”, desenvolvido pelo Porto da Pedra para o Carnaval 2027. A grande final está marcada para o dia 12 de setembro, quando será conhecido o samba que representará o Tigre na Avenida.

Andrea de Andrade é a famosa "musa das supercoxas" e rainha de bateria da Unidos do Porto da Pedra | Foto: Carlos Vinicius/Divulgação - Unidos do Porto da Pedra

SERVIÇO

Semifinal da disputa de sambas-enredo do Porto da Pedra

Data: 5 de setembro, sábado

Horário: a partir das 22h

Local: quadra do Porto da Pedra, em São Gonçalo

Entrada: gratuita até 0h