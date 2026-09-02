Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal de São Gonçalo realiza nova capacitação

No mês em que celebra dois anos de atuação, o grupamento Patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal de São Gonçalo, participou de mais uma capacitação. Nesta quarta-feira (2), oito agentes estiveram na sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em São Gonçalo, participando do evento ‘Dia C de Capacitação – Atendimento, Proteção e Perspectiva de Gênero na Segurança Pública’.

A participação na capacitação contribuiu para o fortalecimento da atuação da Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal de São Gonçalo. Durante o dia, os agentes aprenderam sobre perspectiva de gênero na atuação dos profissionais de segurança pública, acolhimento e atendimento sem revitimização, medidas protetivas de urgência e avaliação de risco, com foco em fortalecer as formas de enfrentamento à violência e a rede de proteção às vítimas. As aulas foram transmitidas ao vivo para 80 municípios. Além de guardas, estavam presentes agentes de segurança do Estado.

A capacitação foi desenvolvida pela Escola Nacional de Segurança Pública (ENSP), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), sendo realizado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e pelo Comitê de Governança das Políticas de Segurança Pública voltadas à Prevenção e ao Enfrentamento da Violência contra Mulheres e Meninas (CGV-Mulheres), em parceria com o Ministério das Mulheres (MM), o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG) e a Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Copevid).

“A iniciativa de promover a participação dos agentes partiu do Centro de Formação e Instrução da Guarda Municipal de São Gonçalo (CFI-GMSG). Com os nossos servidores aqui, estamos reafirmando o compromisso da instituição com a capacitação permanente e o aprimoramento profissional deles. Além de fortalecer a atuação da Patrulha Maria da Penha, estamos proporcionando aos agentes conhecimentos importantes para um atendimento cada vez mais técnico, acolhedor e integrado à rede de proteção às mulheres”, destacou Rejane Santos, diretora do CFI da Guarda Municipal.

Sobre a Patrulha Maria da Penha – O Grupamento atua diretamente em casos de agressões e ameaças contra a integridade de mulheres. A Patrulha Maria da Penha contribui para proteção, monitoramento e acompanhamento das mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar que possuam medidas protetivas de urgência, de forma integrada às ações realizadas pela rede de atendimento que combate a violência contra a mulher.