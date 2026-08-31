Polícia Civil realiza ação contra organização criminosa ligada ao tráfico interestadual de drogas e armas

A operação apura a atuação do grupo, que possui ramificações em diferentes estados - Foto: Divulgação/ Sinpol/ DF

A operação apura a atuação do grupo, que possui ramificações em diferentes estados - Foto: Divulgação/ Sinpol/ DF

A Polícia Civil realiza, nesta segunda-feira (31), uma ação contra uma organização criminosa de atuação interestadual, investigada por envolvimento com o tráfico de drogas e armas e por possíveis vínculos com uma facção criminosa.

Os mandados são cumpridos em alvos na Barra da Tijuca e em Vargem Grande, na Zona Sudoeste do Rio, em ação decorrente de investigação da Polícia Civil do Espírito Santo.

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A operação apura a atuação do grupo, que possui ramificações em diferentes estados. Segundo as investigações, também são analisados possíveis envolvimentos de atletas profissionais e empresários com a organização criminosa.

No Rio de Janeiro, a ação é coordenada pela 14ª DP (Leblon), com apoio da Delegacia de Repressão a Armas e Explosivos (Desarme) e de outras unidades do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC).

A operação integra uma atuação conjunta entre as Polícias Civis dos estados para o cumprimento de medidas judiciais e o enfrentamento de organizações criminosas que atuam de forma interestadual.