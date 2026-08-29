Itaboraí avança na construção de novos quiosques na Avenida 22 de Maio - Foto: Divulgação/Prefeitura de Itaboraí

Itaboraí avança na construção de novos quiosques na Avenida 22 de Maio - Foto: Divulgação/Prefeitura de Itaboraí

A Prefeitura de Itaboraí entrou na fase de finalização da construção dos novos quiosques destinados aos oleiros cadastrados do município, na Avenida 22 de Maio. Serão seis blocos, com duas salas de exposição cada, totalizando 12 lojas.

Oleiro é o profissional que fabrica peças de barro, como vasos, potes e telhas, moldadas à mão ou em torno e depois levadas ao forno. Em Itaboraí, o ofício é apontado pela prefeitura como uma das principais tradições culturais da cidade.

A obra faz parte do conjunto de intervenções de reurbanização e modernização da avenida, executadas pela prefeitura em parceria com o Governo do Estado. De acordo com o município, os espaços foram projetados para oferecer melhores condições de trabalho e mais conforto a esses artesãos.



Leia também:

Itaboraí recebe 'Experiência Italiana' com música, cultura, histórias e sabores nesta sexta-feira (28)



Itaboraí recebe Selo Prata do MEC por compromisso com a alfabetização



Cada bloco terá um banheiro acessível para pessoas com deficiência e 63,38 metros quadrados de área construída, considerando a cobertura em policarbonato. Sem a cobertura, são 24,55 metros quadrados. As salas funcionarão como lojas, o que permitirá aos oleiros comercializar as peças em um espaço estruturado para receber visitantes.

Também está em construção uma área de convivência no canteiro central da avenida, equipada com bancos e jardineiras. Segundo a prefeitura, a intervenção busca valorizar o espaço público e criar um ambiente mais agradável para moradores e visitantes.

O prefeito Marcelo Delaroli afirmou que a iniciativa vai além da melhoria de infraestrutura e reforça o compromisso do município com os profissionais que fazem parte da identidade cultural da cidade.

1/4 Itaboraí avança na construção de novos quiosques na Avenida 22 de Maio | Foto: Divulgação/Prefeitura de Itaboraí

2/4 De acordo com o município, os espaços foram projetados para oferecer melhores condições de trabalho e mais conforto a esses artesãos. | Foto: Divulgação/Prefeitura de Itaboraí

3/4 Cada bloco terá um banheiro acessível para pessoas com deficiência e 63,38 metros quadrados de área construída, considerando a cobertura em policarbonato. | Foto: Divulgação/Prefeitura de Itaboraí

4/4 A obra faz parte do conjunto de intervenções de reurbanização e modernização da avenida, executadas pela prefeitura em parceria com o Governo do Estado. | Foto: Divulgação/Prefeitura de Itaboraí