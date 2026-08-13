Acabou o reinado de Virginia Fonseca

Virginia Fonseca não é mais rainha de bateria da Grande Rio - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Virginia Fonseca não é mais rainha de bateria da Grande Rio - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A influenciadora Virginia Fonseca anunciou que deixou o posto de rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, na noite desta quarta-feira (12). A decisão foi comunicada pelas redes sociais e ocorre após apenas um ano de reinado à frente da bateria da escola de Duque de Caxias.

Em uma publicação, Virginia afirmou que decidiu reorganizar as prioridades e buscar uma rotina mais tranquila. Segundo ela, a escolha foi tomada em conjunto com a família, com o objetivo de dedicar mais tempo aos filhos, às empresas e à vida pessoal.

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A influenciadora também destacou que não consegue assumir compromissos "pela metade" e citou a experiência como rainha de bateria entre os desafios que abraçou durante sua trajetória. Virginia havia sido anunciada para o posto em maio de 2025 e estreou no desfile da Grande Rio no Carnaval de 2026.

Em sua manifestação pública, ela afirmou que pretende priorizar a família, os negócios e uma rotina com mais tempo de qualidade.

A saída também recebeu uma manifestação da direção da Grande Rio. Tatiane Oliveira, vice-presidente da escola, agradeceu à influenciadora e destacou sua dedicação durante o período em que ocupou o posto.

Nomes já começaram a ser apontados como possíveis substitutos para o posto. Entre eles estão Paolla Oliveira, que ocupou a função antes de Virginia, Mileide Mihaile e Luciene Santinha. Érika Januza e Alane Dias também aparecem entre as possibilidades.

Até o momento, porém, não há confirmação sobre quem será a próxima rainha de bateria da Grande Rio.