Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,1111 | Euro R$ 5,8911
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Itaboraí inicia aulas do pré-vestibular presencial “Passaporte para o Futuro”

Projeto do Espaço Universitário oferece preparação gratuita para o Enem e vestibulares, com transporte universitário garantido para estudantes aprovados em instituições de ensino superior

relogio min de leitura | Redação 04 de agosto de 2026 - 16:22
Ao longo do curso, cerca de dez professores abordarão os principais conteúdos cobrados no Enem, além da aplicação de simulados
Ao longo do curso, cerca de dez professores abordarão os principais conteúdos cobrados no Enem, além da aplicação de simulados -

A Prefeitura de Itaboraí, por meio do Espaço Universitário, realizou na última segunda-feira (03/08), no Salão Nobre da Prefeitura, no Centro, a aula inaugural do projeto de pré-vestibular presencial “Passaporte para o Futuro”. A iniciativa reúne 76 estudantes inscritos e tem como objetivo ampliar o acesso ao ensino superior por meio de uma preparação gratuita e de qualidade para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e demais vestibulares.

Leia também:

Prefeitura lança segunda fase do Pacto Niterói Contra a Violência

Luana Piovani escolhe Movimento de Mulheres de São Gonçalo para receber doações de aniversário

As inscrições foram divulgadas no site oficial da Prefeitura, nas redes sociais do Espaço Universitário e nas escolas de ensino médio localizadas no município. As aulas seguem até dezembro, com encontros às segundas e sextas-feiras, das 18h às 22h, e aos sábados, das 8h às 18h. Ao longo do curso, cerca de dez professores abordarão os principais conteúdos cobrados no Enem, além da aplicação de simulados para acompanhar o desempenho dos alunos. As apostilas serão entregues ainda nesta primeira semana de aula.

Outro diferencial do projeto é que os estudantes aprovados em instituições de ensino superior terão acesso automático ao transporte universitário oferecido pelo município, garantindo mais apoio para a continuidade da trajetória acadêmica.

Durante a aula inaugural, a chefe de Gabinete, Mariane Baldow, destacou o impacto transformador da educação na vida das pessoas e reafirmou o compromisso da gestão municipal com políticas públicas voltadas para a juventude.

“Como educadora, acredito que a educação é o caminho para transformar vidas e construir um futuro melhor. Ver tantos jovens aproveitando essa oportunidade nos enche de esperança. Queremos que vocês sonhem alto e saibam que a Prefeitura estará ao lado de vocês nessa caminhada”, afirmou Mariane Baldow.

O coordenador do Espaço Universitário, Henrique Souza, ressaltou que o projeto foi estruturado para oferecer aos estudantes não apenas preparação para as provas, mas também apoio e incentivo para a construção de um futuro acadêmico.

“O ‘Passaporte para o Futuro’ nasceu com o propósito de democratizar o acesso ao ensino superior, oferecendo uma preparação gratuita e de qualidade para os estudantes de Itaboraí. Mais do que preparar para o Enem e os vestibulares, queremos fortalecer a confiança desses jovens, mostrar que eles são capazes de conquistar uma vaga na universidade e transformar suas histórias por meio da educação”, destacou Henrique Souza.

Entre os alunos, a expectativa é de que o projeto represente uma nova oportunidade de conquistar uma vaga na universidade. A estudante Tainá Oliveira, de 20 anos, moradora de Monte Verde, em Manilha, contou que viu no curso a chance de realizar o sonho de ingressar no ensino superior.

“Eu fiquei muito feliz quando soube do projeto. Já tentei outros vestibulares e ainda não consegui passar. Agora estou com muita esperança. Quero cursar Química e acredito que essa oportunidade pode fazer toda a diferença na minha vida”, disse a estudante, que concilia o trabalho como caixa com os estudos.

Com o “Passaporte para o Futuro”, a Prefeitura de Itaboraí reforça o investimento em educação e na formação dos jovens do município, ampliando as oportunidades de acesso ao ensino superior e incentivando a construção de novos projetos de vida.

Tags:

enem Espaço Universitário

Matérias Relacionadas