Itaboraí inicia aulas do pré-vestibular presencial “Passaporte para o Futuro”

Ao longo do curso, cerca de dez professores abordarão os principais conteúdos cobrados no Enem, além da aplicação de simulados - Foto: Reprodução

Ao longo do curso, cerca de dez professores abordarão os principais conteúdos cobrados no Enem, além da aplicação de simulados - Foto: Reprodução

A Prefeitura de Itaboraí, por meio do Espaço Universitário, realizou na última segunda-feira (03/08), no Salão Nobre da Prefeitura, no Centro, a aula inaugural do projeto de pré-vestibular presencial “Passaporte para o Futuro”. A iniciativa reúne 76 estudantes inscritos e tem como objetivo ampliar o acesso ao ensino superior por meio de uma preparação gratuita e de qualidade para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e demais vestibulares.

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As inscrições foram divulgadas no site oficial da Prefeitura, nas redes sociais do Espaço Universitário e nas escolas de ensino médio localizadas no município. As aulas seguem até dezembro, com encontros às segundas e sextas-feiras, das 18h às 22h, e aos sábados, das 8h às 18h. Ao longo do curso, cerca de dez professores abordarão os principais conteúdos cobrados no Enem, além da aplicação de simulados para acompanhar o desempenho dos alunos. As apostilas serão entregues ainda nesta primeira semana de aula.

Outro diferencial do projeto é que os estudantes aprovados em instituições de ensino superior terão acesso automático ao transporte universitário oferecido pelo município, garantindo mais apoio para a continuidade da trajetória acadêmica.

Durante a aula inaugural, a chefe de Gabinete, Mariane Baldow, destacou o impacto transformador da educação na vida das pessoas e reafirmou o compromisso da gestão municipal com políticas públicas voltadas para a juventude.

“Como educadora, acredito que a educação é o caminho para transformar vidas e construir um futuro melhor. Ver tantos jovens aproveitando essa oportunidade nos enche de esperança. Queremos que vocês sonhem alto e saibam que a Prefeitura estará ao lado de vocês nessa caminhada”, afirmou Mariane Baldow.

O coordenador do Espaço Universitário, Henrique Souza, ressaltou que o projeto foi estruturado para oferecer aos estudantes não apenas preparação para as provas, mas também apoio e incentivo para a construção de um futuro acadêmico.

“O ‘Passaporte para o Futuro’ nasceu com o propósito de democratizar o acesso ao ensino superior, oferecendo uma preparação gratuita e de qualidade para os estudantes de Itaboraí. Mais do que preparar para o Enem e os vestibulares, queremos fortalecer a confiança desses jovens, mostrar que eles são capazes de conquistar uma vaga na universidade e transformar suas histórias por meio da educação”, destacou Henrique Souza.

Entre os alunos, a expectativa é de que o projeto represente uma nova oportunidade de conquistar uma vaga na universidade. A estudante Tainá Oliveira, de 20 anos, moradora de Monte Verde, em Manilha, contou que viu no curso a chance de realizar o sonho de ingressar no ensino superior.

“Eu fiquei muito feliz quando soube do projeto. Já tentei outros vestibulares e ainda não consegui passar. Agora estou com muita esperança. Quero cursar Química e acredito que essa oportunidade pode fazer toda a diferença na minha vida”, disse a estudante, que concilia o trabalho como caixa com os estudos.

Com o “Passaporte para o Futuro”, a Prefeitura de Itaboraí reforça o investimento em educação e na formação dos jovens do município, ampliando as oportunidades de acesso ao ensino superior e incentivando a construção de novos projetos de vida.