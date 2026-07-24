Servidores do Detran RJ são agredidos durante prova prática em Itaboraí

Dois servidores do Detran RJ, foram agredidos na manhã desta sexta-feira (24), pelo companheiro de uma candidata que realizava a prova prática de direção em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio. As agressões teriam iniciado após a mulher ser reprovada no exame.

Insatisfeito com o resultado, o homem teria realizado um 'cavalo de pau' em frente a um carro onde outro candidato realizava a prova e era examinado pelos mesmos avaliadores. Em seguida, ele desceu do automóvel e passou a agredir os examinadores com socos e chutes, chegando a rasgar o uniforme de um deles.

As vítimas registraram a ocorrência na 71ª DP (Itaboraí), para onde o agressor também foi encaminhado. O candidato que realizava a prova no momento das agressões, também foi a delegacia para testemunhar a favor dos examinadores, que foram submetidos a exame de corpo de delito.

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Em nota divulgada à imprensa, o Detran RJ repudiou veementemente a atitude do agressor, que tentou impedir o trabalho dos examinadores e comprometer a lisura do processo de avaliação.

