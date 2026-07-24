Servidores do Detran RJ são agredidos durante prova prática em Itaboraí
Agressões aconteceram após candidata ser reprovada na prova de direção
Dois servidores do Detran RJ, foram agredidos na manhã desta sexta-feira (24), pelo companheiro de uma candidata que realizava a prova prática de direção em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio. As agressões teriam iniciado após a mulher ser reprovada no exame.
Insatisfeito com o resultado, o homem teria realizado um 'cavalo de pau' em frente a um carro onde outro candidato realizava a prova e era examinado pelos mesmos avaliadores. Em seguida, ele desceu do automóvel e passou a agredir os examinadores com socos e chutes, chegando a rasgar o uniforme de um deles.
As vítimas registraram a ocorrência na 71ª DP (Itaboraí), para onde o agressor também foi encaminhado. O candidato que realizava a prova no momento das agressões, também foi a delegacia para testemunhar a favor dos examinadores, que foram submetidos a exame de corpo de delito.
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Em nota divulgada à imprensa, o Detran RJ repudiou veementemente a atitude do agressor, que tentou impedir o trabalho dos examinadores e comprometer a lisura do processo de avaliação.