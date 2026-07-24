João Gomes é internado e cancela shows no Nordeste

O cantor João Gomes recebeu alta hospitalar após ser internado na madrugada dessa sexta-feira (24), no Real Hospital Português, em Recife. João foi diagnosticado com Influenza e já está em casa, onde continuará em recuperação.

Segundo a equipe do cantor, ele apresentou sintomas agudos de gripe e precisou receber medicação intravenosa durante o atendimento médico. Por orientação, o cantor terá que permanecer em repouso total por quatro dias. O que inviabilizou o comprimento da agenda de shows do artista até a próxima segunda-feira (27).

Com isso, foram cancelados os shows que seriam realizados nessa sexta-feira em Salgueiro (PE) e no sábado (25), em Riachão do Jacuípe (BA).

Leia também:

Astro da NBA, Lebron James assina com o Philadelphia 76ers por duas temporadas



Anchieta terá exame gratuito de diabetes com resultado em 20 minutos



De acordo com o comunicado divulgado pela assessoria do artista, João Gomes só voltará aos palcos após uma nova avaliação médica e quando estiver há pelo menos 48 horas sem apresentar febre.

Mesmo durante a internação, o cantor compartilhou um momento descontraído com os seguidores. Em uma foto publicada nas redes sociais, ele aparece no leito do hospital ao lado da esposa, Ary Mirelle, e escreveu: “Nosso date de hoje.”