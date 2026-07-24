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João Gomes é internado e cancela shows no Nordeste

Por orientação médica o cantor deverá permanecer em repouso total por quatro dias

relogio min de leitura | Redação 24 de julho de 2026 - 16:16
Cantor João Gomes é internado no Real Hospital Português, em Recife
Cantor João Gomes é internado no Real Hospital Português, em Recife -

O cantor João Gomes recebeu alta hospitalar após ser internado na madrugada dessa sexta-feira (24), no Real Hospital Português, em Recife. João foi diagnosticado com Influenza e já está em casa, onde continuará em recuperação. 

Segundo a equipe do cantor, ele apresentou sintomas agudos de gripe e precisou receber medicação intravenosa durante o atendimento médico. Por orientação, o cantor terá que permanecer em repouso total por quatro dias. O que inviabilizou o comprimento da agenda de shows do artista até a próxima segunda-feira (27). 

Com isso, foram cancelados os shows que seriam realizados nessa sexta-feira em Salgueiro (PE) e no sábado (25), em Riachão do Jacuípe (BA).

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De acordo com o comunicado divulgado pela assessoria do artista, João Gomes só voltará aos palcos após uma nova avaliação médica e quando estiver há pelo menos 48 horas sem apresentar febre.

Mesmo durante a internação, o cantor compartilhou um momento descontraído com os seguidores. Em uma foto publicada nas redes sociais, ele aparece no leito do hospital ao lado da esposa, Ary Mirelle, e escreveu: “Nosso date de hoje.”

Publicações de Ary Mirella, esposa de João Gomes, nas redes sociais
Publicações de Ary Mirella, esposa de João Gomes, nas redes sociais |  Foto: Reprodução/Instagram

Tags:

João Gomes

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