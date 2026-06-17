Carlos Alberto Parreira é internado em hospital na Barra da Tijuca

O ex-técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Gomes Parreira, de 83 anos, foi internado no Hospital Samaritano Barra, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (17). A unidade não divulgou informações sobre o seu estado de saúde.

Desde 2023, Parreira convive com um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema linfático. O tetracampeão mundial pela seleção brasileira chegou a entrar em remissão da doença, mas precisou retomar o tratamento oncológico após o reaparecimento do câncer.

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O linfoma de Hodgkin é uma forma de câncer que se origina nos linfonodos e tem como característica se espalhar de forma ordenada pelos vasos linfáticos. Suas causas ainda não são totalmente conhecidas, mas estudos indicam que a doença não tem caráter hereditário. A enfermidade pode atingir qualquer faixa etária, sendo mais comum entre adolescentes, adultos jovens e idosos acima de 75 anos. Homens têm maior propensão a desenvolvê-la do que mulheres.

O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, se manifestou em nota oficial sobre a internação.

"O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, confirma a internação do paciente Carlos Alberto Parreira na unidade. Por manter o compromisso com a privacidade e a confidencialidade de seus pacientes, não divulga informações sobre estado de saúde, obedecendo o que dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)".

Parreira é um dos treinadores mais vitoriosos da história do futebol brasileiro, especialmente com a Seleção. Comandou a equipe em duas passagens, de 1993 a 1994, quando conquistou a Copa do Mundo nos Estados Unidos após 24 anos sem um título mundial, e de 2003 a 2006, período em que conquistou a Copa América de 2004 e a Copa das Confederações de 2005, além de comandar a equipe na Copa do Mundo da Alemanha em 2006.

Entre os clubes, Parreira é ídolo da torcida do Fluminense, instituição que ele é torcedor declarado. Ele foi campeão brasileiro como treinador do time em 1984 e reergueu o clube, que vivia seu pior momento da história, vencendo a Série C, em 1999.