Ivan Moré deixa LeoDias TV após passagem rápida

O jornalista Ivan Moré, de 49 anos, comentou publicamente sua saída da LeoDias TV em uma publicação nas redes sociais na última terça-feira (16). Anunciado em maio como reforço para a cobertura do Mundial, Ivan havia assumido funções como apresentador e repórter da operação especial montada na América do Norte. O desligamento ocorre pouco mais de um mês após sua contratação.

No desabafo, o jornalista destacou que a decisão foi tomada em comum acordo e apontou diferenças de visão editorial como um dos motivos para a saída. Segundo ele, sua preferência sempre foi pela cobertura esportiva.

“Tem gente que cobre entretenimento. Tem gente que cobre futebol. O mundo precisa dos dois. E por um tempo, acreditamos que dava pra cruzar os dois mundos. Talvez desse. Mas no fim, cada um seguiu o seu caminho, o meu sempre foi um só: o esporte”, afirmou.

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Ivan também ressaltou que segue trabalhando nos Estados Unidos durante a Copa do Mundo, com um projeto próprio e independente. “Minha saída da Leo Dias TV foi uma decisão editorial conjunta, amigável e confirmada pelas próprias partes. Nada além disso. O resto é especulação”, completou. Atualmente, o jornalista segue com participação no YouTube do Metrópoles, onde fala sobre o Mundial diariamente.