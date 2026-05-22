Itaboraí 193 anos: Aline Barros abre programação de shows na Avenida 22 de Maio

Com 34 anos de carreira, a cantora, compositora e pastora brasileira Aline Barros é considerada uma das maiores vozes da música cristã no Brasil - Foto: Divulgação

Com 34 anos de carreira, a cantora, compositora e pastora brasileira Aline Barros é considerada uma das maiores vozes da música cristã no Brasil - Foto: Divulgação

“Quando a noite fria cair sobre mim…” cantou, em uma só voz e ao som da cantora gospel Aline Barros, o público presente na primeira noite de shows em celebração aos 193 anos de emancipação político-administrativa de Itaboraí. Com palco montado na Avenida 22 de Maio, na altura do bairro Joaquim de Oliveira, a festa reuniu centenas de pessoas para celebrar mais um ano de transformação no município.

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Sob o comando do apresentador Malta Jr, a programação teve início às 19h com a cantora mirim Maria Pita. Em seguida, Dudu Souza e DJ Mothé aqueceram o público para receber a principal atração da noite: a cantora Aline Barros.

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, destacou a importância da celebração para a população e ressaltou o compromisso da gestão em promover eventos que valorizem as famílias itaboraienses.

“É uma alegria muito grande celebrar os 193 anos de Itaboraí ao lado da nossa população. Preparamos uma festa organizada, segura e pensada para as famílias. Ver tantas pessoas reunidas, louvando, celebrando e aproveitando esse momento especial mostra que estamos no caminho certo, trabalhando para transformar a nossa cidade em um lugar cada vez melhor para todos”, afirmou Marcelo Delaroli.

O deputado estadual, Guilherme Delaroli, expressou a alegria de vivenciar uma festa segura e pensada para todas as famílias.

"É uma felicidade muito grande ver Itaboraí celebrando seus 193 anos com uma festa tão organizada, segura e pensada para a população. Esse evento representa mais do que entretenimento, representa o cuidado com as famílias, a valorização da cultura e o fortalecimento do nosso município. Itaboraí vive um novo momento, de desenvolvimento e transformação, e poder fazer parte dessa história é motivo de muito orgulho”, destacou Guilherme Delaroli.

Com 34 anos de carreira, a cantora, compositora e pastora brasileira Aline Barros é considerada uma das maiores vozes da música cristã no Brasil. Certificada pela Associação Brasileira dos Produtores de Discos (ABPD) com diversos discos de ouro, platina e diamante, a artista também acumula oito prêmios Grammy de Melhor Álbum de Música Gospel.

Antes da apresentação, Aline Barros falou sobre a emoção de participar da comemoração e destacou a importância da união das famílias.

“Muito feliz em ver as famílias reunidas. Têm crianças, adolescentes, têm os pais que estão aí. A gente louva canções que atravessam gerações e realmente tem que falar do amor de Deus, levar o amor de Jesus. Vamos cantar muito alto, vamos celebrar, com muita alegria no nosso coração. Parabéns, Itaboraí. Que Deus abençoe vocês cada vez mais, todas as famílias que estão aqui e que vão assistir de casa”, declarou a cantora.

Para garantir mais segurança ao público presente, o evento conta com quatro Postos Médicos e saídas de emergência instalados em pontos estratégicos, além de ambulâncias disponíveis para atender qualquer intercorrência. A estrutura também oferece banheiros químicos, praça de alimentação e tenda de brigadistas preparados para prestar os primeiros socorros.

Durante a celebração, menores de idade recebem pulseiras de identificação com nome e telefone dos responsáveis. O espaço ainda dispõe de área exclusiva de acessibilidade, pontos de hidratação gratuitos e uma sala multissensorial voltada ao atendimento de crianças neurodivergentes.

Com importante atuação no evento, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMAU), comprometida com a sustentabilidade, realizou a troca de 10 itens recicláveis por copos reutilizáveis personalizados, incentivando o descarte consciente.

A celebração também conta com o apoio das secretarias municipais de Fazenda e Tecnologia (SEMFAT), Segurança (SEMSEG), Transporte (SEMTRANS), Saúde (SEMSA), Comunicação Social (SEMCOM), Serviços Públicos (SEMSERP), Desenvolvimento Social (SEMDS), entre outras, além de agentes do 35º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e do programa Segurança Presente.

Um Centro de Comando e Controle móvel foi instalado no local do evento. O micro-ônibus da Guarda Municipal conta com monitores que espelham, em mosaico, as câmeras de videomonitoramento instaladas na cidade, além de conexão à internet e estações de trabalho operadas pelos guardas municipais. Uma unidade móvel da Polícia Militar também reforça a segurança do evento, com agentes distribuídos no local, operação de drone para visão ampla e monitoramento da festividade em tempo real.

A festa também conta com sistema de controle e monitoramento reforçado, com 80 câmeras convencionais e equipamentos com tecnologia speed dome, ampliando a segurança do público. Também foi montado um esquema especial de segurança com detectores de metais em todos os acessos ao evento.

Vale destacar que a volta para casa terá mais tranquilidade com horários estendidos de diversas linhas do Tarifa Zero.

A programação comemorativa pelos 193 anos de Itaboraí continua nesta sexta-feira (22/05), com show do cantor Natanzinho Lima. No sábado (23/05), a cantora Ludmilla sobe ao palco para comandar a festa. Encerrando as celebrações, no domingo (24/05), o DJ e produtor Dennis promete agitar a Avenida 22 de Maio com grandes sucessos do funk. Todos os dias, a programação terá início às 19h.