Sexo e Destino: Filme estreia nos cinemas nesta quinta-feira (21)

O filme Sexo e Destino, que estreia nos cinemas nacionais nesta quinta-feira (21), é baseado em uma obra literária espírita que aborda e aprofunda assuntos como paixões, culpas e escolhas mal resolvidas que atravessam vidas e gerações. O longa se passa nos dias atuais, com foco em duas famílias marcadas por traições e obsessões, e como as forças do plano espiritual atuam no destino desses indivíduos.

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Um dos roteiristas do filme, o professor e escritor gonçalense, Rodrigo Santos, conta um pouco sobre como foi alcançar as grandes telas do cinema nacional e como foi o processo para essa realização profissional.

“Ver um filme meu no cinema é muito apaixonante, porque eu sou um cara criado pela televisão. Minha geração foi criada pela televisão. E sendo uma criança pobre, sem muito acesso a entretenimento, a gente ficava na televisão. Então, eu estar trabalhando com caras que eu via na televisão é encantador mesmo. Sei lá, o material que eu produzo no meu quartinho, aqui no Barro Vermelho, eu chego na tela do cinema, tá lá estampado e eu fico espantado mesmo. É uma coisa meio de delírio, de encantamento", comentou o escritor.

Rodrigo também dividiu com a equipe um pouquinho de como foi a experiência em entrar para uma área diferente da que estava acostumado, visto que o artista tinha a carreira focada na produção de obras literárias e com o tempo passou a se interessar por roteiros e agora, pela primeira vez, estreando no cinema nacional.

De acordo com o escritor, o seu método de trabalho tem grandes mudanças e diferenças entre as áreas, a tática principal é: escrever todo dia antes de dormir, para não perder o costume e estar sempre melhorando. A partir daí, ele só precisa ir adaptando o maneira de escrever cada modalidade, na literatura, o tom pode ser um pouco mais poético e abstrato, principalmente nas reações dos personagens. Já no roteiro, tudo precisa ser bastante detalhado, movimentos, reações, atitudes, para que não fique nenhum mal entendido com a audiência.

Por ser a adaptação de uma história já famosa entre os leitores, a pressão dos fãs da obra original pode-se tornar uma tensão com o resultado final. Principalmente na era das redes sociais, que facilita a exposição e viralização de opiniões em diferentes áreas, mas Rodrigo se mantém positivo.

“Eu acho que foi um desafio muito grande, porque o filme é uma adaptação do livro que foi psicografado por Chico Xavier e Herivaldo Vieira. É um livro que já tem muitos leitores. Então, você adaptar uma obra que já é conhecida, vai ter sempre alguém apaixonado pelo livro que vai falar assim: “Mas aquilo não foi muito bem assim”. Mas eu acho que foi um desafio vencido, a gente conseguiu colocar toda a essência do livro,” acrescentou o roteirista.

Ao ser questionado sobre ser uma inspiração para os jovens de São Gonçalo, Rodrigo defende que não se sente uma inspiração em si, mas que apresenta e compartilha conselhos com a galera mais jovem sempre que pode.

“Se eu puder falar para a galera que está querendo ir para esse lado, vai. Vai porque tem muitas histórias que precisam ser contadas e não são contadas. As nossas histórias, por exemplo, do nosso território [...] Porque a cidade (São Gonçalo) é vista como menor. Então, nossas histórias não interessam. Interessa mais a Leblon de Manoel Carlos, do que o Barro Vermelho de Rodrigo Santos. Tem uma imensa gama de gonçalenses e milhares de histórias que precisam ser contadas. Então, eu acho que dá para fazer, não é fácil, mas nada é fácil. Então, a minha sugestão é ler bastante, seja o cara que quer ser escritor, seja o cara que quer ser roteirista, leia bastante.”, finalizou Rodrigo.

Sexo e Destino estreia nesta quinta-feira (21) no Cinemark e Reserva Cultural, em Niterói. Já em São Gonçalo, não há programação prevista para nenhum cinema da cidade. A classificação indicativa é de 16 anos.