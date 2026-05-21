Teatro Popular Oscar Niemeyer recebe festival inédito da cultura coreana em Niterói

A entrada é gratuita, mediante retirada de ingresso pela plataforma Sympla - Foto: Divulgação

A entrada é gratuita, mediante retirada de ingresso pela plataforma Sympla - Foto: Divulgação

O Teatro Popular Oscar Niemeyer receberá, no dia 14 de junho, o 1º Festival Niteroiense da Cultura Coreana. O evento inédito acontece das 11h às 19h e promete reunir fãs da cultura sul-coreana com uma programação diversificada voltada ao universo do K-pop, K-drama, gastronomia e tradições coreanas.

Entre as atrações estão painel de K-Drama, espaço fandom ARMY e STAY, concurso K-Cover, apresentações de Taekwondo, oficinas temáticas, experiência K-Beauty, concurso cosplay Korea Edition, noraebang livre, experiência Hanbok, Random Play Dance, culinária coreana, além de estandes de produtos e shows temáticos, incluindo apresentações em realidade virtual.

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O festival também contará com palestras, presença de influenciadores do nicho e atividades interativas ao longo do dia. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingresso pela plataforma Sympla.

Serviços:

Data: 14 de junho

Horário: 11h às 19h

Local: Teatro Popular Oscar Niemeyer

Endereço: Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n – Centro, Niterói

Classificação indicativa: maiores de 12 anos.