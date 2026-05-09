Dia das Mães em Itaboraí terá homenagem com missa e revoada de balões

Programação especial terá missa celebrada pelo padre João Paulo e vai acontecer no Cemitério Parque da Paz, em Itaboraí, às 9h. - Foto: Divulgação

Programação especial terá missa celebrada pelo padre João Paulo e vai acontecer no Cemitério Parque da Paz, em Itaboraí, às 9h. - Foto: Divulgação

Uma revoada de balões vai marcar a homenagem ao Dia das Mães, que o Grupo OAF preparou para o próximo domingo (10 de maio). A programação especial, que terá missa celebrada pelo padre João Paulo, vai acontecer no Cemitério Parque da Paz, em Itaboraí, às 9h.

A celebração será em tenda preparada para receber familiares e convidados com conforto e acolhimento. O objetivo é proporcionar um momento de visitação, oração e homenagem às mães.

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Como gesto simbólico de amor, a programação será encerrada com uma revoada de balões. A iniciativa reforça o compromisso do Grupo OAF em oferecer não apenas serviços, mas também experiências de cuidado, memória e conexão entre as famílias em datas de grande significado emocional.

Serviço

Evento: Celebração de Dia das Mães – Grupo OAF

Data: 10 de maio de 2026 (domingo)

Abertura dos portões: 7h

Missa: 9h

Local: Cemitério Parque da Paz

Endereço: Rua Marcílio Dias, s/n, Retiro, Itaboraí