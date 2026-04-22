Incêndio em apartamento deixa seis vítimas em Itaboraí

Um apartamento do programa habitacional Minha Casa Minha Vida pegou fogo e deixou sete vítimas, entre elas três crianças, no bairro Esperança, em Itaboraí, na noite desta terça-feira (21). O imóvel fica localizado no primeiro andar do condomínio.

O Corpo de Bombeiros informou que, por volta das 22h, equipes do quartel de Itaboraí foram acionadas para combater as chamas, que consumiam o apartamento. Os militares conseguiram controlar o incêndio antes que o fogo atingisse outros imóveis.

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Durante o incêndio, os moradores foram socorridos após inalarem fumaça. As vítimas são três crianças, de 5, 6 e 12 anos, três mulheres adultas de 30 e 34 anos e uma idosa de 65 anos.

Todas as vítimas foram levadas ao Hospital Desembargador Leal Júnior, em Itaboraí, onde receberam atendimento médico.

Ainda não se sabe o que motivou o incêndio, e o caso deverá ser investigado.