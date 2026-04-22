Confira o prêmio total que Ana Paula, Milena e Juliano Floss ganharam no BBB 26

A campeã Ana Paula Renault, com 75,94% dos votos, conquistou o maior prêmio da história do BBB 26, enquanto Milena e Juliano Floss também foram premiados com valores em dinheiro e benefícios adicionais - Foto: Reprodução - TV Globo

A campeã Ana Paula Renault, com 75,94% dos votos, conquistou o maior prêmio da história do BBB 26, enquanto Milena e Juliano Floss também foram premiados com valores em dinheiro e benefícios adicionais - Foto: Reprodução - TV Globo

A grande campeã do BBB 26, a jornalista Ana Paula Renault, com 75,94% dos votos, levou o maior prêmio da história da edição: R$ 5.708.712, já considerando o montante líquido, sem impostos. No começo, o prêmio desta edição era de R$ 5,44 milhões, mas ao longo do programa foi acrescido de R$ 268.712,17. Além do valor em dinheiro, ela ganhou um carro elétrico e um apartamento. Durante a competição, Ana Paula também faturou R$ 50 mil na dinâmica Ganha-Ganha.



O reality show BBB 26 consagrou ainda Milena como segunda colocada, que levou R$ 150 mil, além de um apartamento. Juliano Floss ficou em terceiro lugar e recebeu R$ 50 mil, além de um apartamento e um carro elétrico. Ambos também participaram da dinâmica Ganha-Ganha, que rendeu mais de R$ 30 mil.

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Em terceiro lugar da edição, Juliano Floss deixou a casa mais vigiada do país com bons prêmios. O dançarino comentou: “A gente ganhou uma casa! Não vamos pagar aluguel nunca mais”.



A segunda colocada, Tia Milena, também comemorou os resultados, mas destacou o objetivo pessoal que a trouxe ao programa: “Eu não, minha mãe ganhou uma casa. Foi o que eu entrei aqui para fazer: ela ter um teto, um lar para morar. Ela pode ficar despreocupada agora”.

Milena recebe mensagem de Alfonso Herrera

Durante o “Bate-Papo BBB”, na madrugada desta quarta-feira (22), Tia Milena recebeu uma mensagem especial de Alfonso Herrera, ator que interpretou Miguel na novela “Rebelde” e ex-integrante da banda RBD.

A segunda colocada do BBB 26 se emocionou com a mensagem do ídolo: "Querida Milena, te mando um abraço grande. Obrigado pelo carinho e entrega que tens colocado em tudo. Admiro muito tua resiliência e a forma como soubeste seguir adiante, inclusive quando o caminho é íngreme. Há uma força muito grande e genuína em tua história e em como decides seguir. Obrigado por te mostrares assim, com honestidade. Com muito respeito, Poncho".

Depois da leitura, Milena demonstrou uma reação espontânea: "Ai, Poncho. Te amo, te amo. Gracias, muchas gracias". Animada, a ex-BBB brincou com a possibilidade de um encontro: "Eu vou convencer ele a voltar pra turnê, vocês vão ver".

Milena se referia à turnê ‘Soy Rebelde Tour 2023’, da qual Alfonso Herrera não participou. Em novembro daquele ano, houve apresentações no Brasil com oito shows esgotados entre Rio de Janeiro e São Paulo, reunindo os demais integrantes da banda RBD.