Maricá seleciona cantores do município para festival de música gospel

A audição vai selecionar cantores e cantoras do segmento gospel do município para o festival, que será realizado no dia 18 de maio - Foto: Divulgação

A audição vai selecionar cantores e cantoras do segmento gospel do município para o festival, que será realizado no dia 18 de maio - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Assuntos Religiosos, realiza neste domingo (19), às 8h30, a audição para a 2ª edição do Festival de Música Gospel “Canto de Todos os Cantos 2026”. O evento acontece no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU), em Itapeba, e é aberto ao público.

A audição vai selecionar cantores e cantoras do segmento gospel do município para o festival, que será realizado no dia 18 de maio. A iniciativa busca revelar novos talentos locais e valorizar a música gospel na cidade.

“O festival abre espaço para que artistas que muitas vezes não têm visibilidade possam mostrar seu talento e conquistar novas oportunidades por meio da música”, afirmou o secretário de Assuntos Religiosos, pastor Sérgio Luis de Souza.

Os participantes se apresentarão ao público e serão avaliados por uma banca examinadora formada por autoridades e profissionais da área artística. Os três primeiros colocados receberão troféus e também se apresentarão no evento “Dia do Evangélico”, marcado para o dia 25 de maio.

Serviço

Data: 19 de abril (domingo)

Horário: 8h30

Inscrições: (21) 99671-8049 (Mateus Casimiro) ou (21) 99282-6232 (Jhour Oliveira)

Local: CEU – Centro de Artes e Esportes Unificado

Endereço: Rodovia Amaral Peixoto, km 27,5 – Itapeba