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Maricá seleciona cantores do município para festival de música gospel

Audição acontece neste domingo (19) e vai definir participantes do evento “Canto de Todos os Cantos 2026”; iniciativa busca revelar novos talentos da cidade

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 17 de abril de 2026 - 14:17
A audição vai selecionar cantores e cantoras do segmento gospel do município para o festival, que será realizado no dia 18 de maio
A audição vai selecionar cantores e cantoras do segmento gospel do município para o festival, que será realizado no dia 18 de maio -

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Assuntos Religiosos, realiza neste domingo (19), às 8h30, a audição para a 2ª edição do Festival de Música Gospel “Canto de Todos os Cantos 2026”. O evento acontece no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU), em Itapeba, e é aberto ao público.

A audição vai selecionar cantores e cantoras do segmento gospel do município para o festival, que será realizado no dia 18 de maio. A iniciativa busca revelar novos talentos locais e valorizar a música gospel na cidade.

“O festival abre espaço para que artistas que muitas vezes não têm visibilidade possam mostrar seu talento e conquistar novas oportunidades por meio da música”, afirmou o secretário de Assuntos Religiosos, pastor Sérgio Luis de Souza.

Os participantes se apresentarão ao público e serão avaliados por uma banca examinadora formada por autoridades e profissionais da área artística. Os três primeiros colocados receberão troféus e também se apresentarão no evento “Dia do Evangélico”, marcado para o dia 25 de maio.

Serviço

Data: 19 de abril (domingo)

Horário: 8h30

Inscrições: (21) 99671-8049 (Mateus Casimiro) ou (21) 99282-6232 (Jhour Oliveira)

Local: CEU – Centro de Artes e Esportes Unificado

Endereço: Rodovia Amaral Peixoto, km 27,5 – Itapeba

Tags:

festival de música gospel

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