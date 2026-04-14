Polícia Civil prende criminoso que aplicou 'golpe da maquininha' em turista britânica em Copacabana

Policiais civis da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) prenderam, nesta segunda-feira (13), um homem que aplicou o “golpe da maquininha” em uma turista britânica, causando prejuízo de R$ 10 mil. A captura ocorreu na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio.

De acordo com as investigações, o criminoso ofereceu um churrasquinho por R$ 100 e, no momento do pagamento, utilizou uma maquininha adulterada para cobrar R$ 10 mil. Ele integra um grupo especializado nesse tipo de golpe, que tem como principais alvos turistas estrangeiros. A quadrilha atua principalmente em Copacabana, Ipanema e no Arpoador, e entre as vítimas já identificadas estão turistas de nacionalidade inglesa, tcheca e argentina.

As apurações indicaram que o esquema envolvia falsos ambulantes que abordavam as vítimas com ofertas atrativas e, na hora da cobrança, manipulavam os equipamentos para induzir a digitação da senha sem a conferência do valor. Em alguns casos, as máquinas já estavam programadas para registrar quantias muito superiores, fazendo com que o prejuízo só fosse percebido posteriormente.

As investigações seguem para identificar e localizar os demais integrantes do grupo criminoso.