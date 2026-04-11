Itaboraí disponibiliza contraceptivo Implanon nas USFs

Os pré-requisitos para ser atendida na USF incluem estar cadastrada na unidade de atendimento do seu bairro, ter entre 14 e 49 anos, passar pelo planejamento reprodutivo - Foto: Divulgação

Os pré-requisitos para ser atendida na USF incluem estar cadastrada na unidade de atendimento do seu bairro, ter entre 14 e 49 anos, passar pelo planejamento reprodutivo - Foto: Divulgação

O Ministério da Saúde, por meio da Portaria Sectics/MS nº 47, de 8 de julho de 2025, oficializou a distribuição do método contraceptivo Implanon no Sistema Único de Saúde (SUS). Itaboraí foi uma das cidades contempladas para iniciar essa distribuição nas Unidades de Saúde da Família (USF). O segundo dia da ação aconteceu nesta sexta-feira (10/04), na unidade de saúde do bairro Santo Expedito.

Os pré-requisitos para ser atendida na USF incluem estar cadastrada na unidade de atendimento do seu bairro, ter entre 14 e 49 anos, passar pelo planejamento reprodutivo disponível na unidade e realizar acompanhamento com médico ou enfermeiro, que irá analisar todas as opções de métodos contraceptivos disponíveis e indicar o mais adequado para a paciente. O Implanon tem duração de três anos e é voltado para mulheres nessa faixa etária, com foco no planejamento reprodutivo e na redução da mortalidade materna.

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A secretária municipal de Saúde, Analice Rangel, avaliou que essa ação trará mais conforto e segurança para a população feminina.

"Esse avanço dos métodos contraceptivos no SUS é de extrema importância para reduzir a taxa de mortalidade feminina e as gestações não planejadas, trazendo mais segurança e conforto para nossas mulheres. Hoje temos uma alta taxa de gestações não planejadas, muitas vezes ainda na adolescência ou de forma acidental. O método evita o esquecimento, como pode acontecer com a pílula ou a injeção, por exemplo. É um método duradouro, muito eficaz e confortável para as pacientes", ressaltou a secretária.

Vale destacar que neste primeiro momento, os agendamentos e inserções estão sendo realizados nas unidades de referência: Santo Expedito, Bairro Amaral, Milton Rodrigues, Areal, Granjas Cabuçu e Santo Antônio.

A enfermeira da rede, Alyne Manoela Mota, ressaltou a importância de mulheres em idade fértil procurarem as UBS para se inscrever no programa.

"Nosso município possui mais de 50 mil mulheres em idade fértil, e muitas delas ainda não conseguem planejar sua gravidez ou acabam engravidando sem planejamento. Nossa maior intenção é oferecer à população a oportunidade de planejar sua gestação e escolher quando querem ser mães. Isso vai impactar positivamente o desenvolvimento do nosso município, pois o método é muito eficaz, com duração de três anos, sendo hoje um dos mais confiáveis e com alto nível de eficácia", explicou a enfermeira.

Para Milena Paiva, primeira paciente atendida na unidade de Santo Expedito, foi muito importante receber esse método contraceptivo para melhorar sua proteção contra uma gravidez não planejada.

"Foi muito tranquilo. Eu estava bastante nervosa e achei que seria muito dolorido. Mas, na palestra de ontem, tudo foi muito bem explicado; o pessoal do posto tirou todas as nossas dúvidas, foram super atenciosos e muito organizados. Eu não esperava que, vindo ontem assistir à palestra, já seria atendida no dia seguinte. Foi muito rápido e organizado. Vai fazer muita diferença na minha vida e na vida das mulheres da nossa cidade. É um método que é muito caro quando procurado na rede particular, e o município está disponibilizando para a gente, o que mostra preocupação com a nossa população", expressou a paciente.

O Implanon é um método contraceptivo hormonal de longa duração (LARC), que consiste em uma pequena haste flexível inserida sob a pele do braço. Ele libera etonogestrel por até três anos, oferecendo eficácia superior a 99% na prevenção da gravidez. O procedimento é rápido (cerca de 10 minutos) e realizado com anestesia local.

Vale destacar que para realizar o cadastro as pacientes devem comparecer nas Unidades de Saúde da Família de sua região portando RG, CPF e Cartão do SUS, para fazer seu cadastro e realizar o planejamento reprodutivo. O atendimento é realizado das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.