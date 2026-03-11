Pedido de casamento surpresa emociona durante treino de corrida em SG no Dia Internacional da Mulher

Um pedido de casamento surpreendeu participantes de um treino do grupo Pé de Fogo Corredores e emocionou amigos e familiares. Alexandre Loureiro, de 38 anos, preparou a surpresa para pedir a mão da namorada, Suelen de Souza Rezende, de 38 anos, em casamento durante o encontro do grupo, que foi realizado em comemoração ao aniversário de Suelen e também no dia em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher. Segundo Alexandre, a ideia era fazer algo diferente e marcante para a companheira. “Eu queria fazer um pedido diferente, algo que marcasse, algo que ela nunca tivesse vivido antes. Acho que consegui”, contou.

Para que o momento acontecesse, ele contou com a ajuda de amigos do grupo. Alexandre agradeceu o apoio do presidente Charlinho e de outros integrantes da equipe, que ajudaram a organizar a surpresa. Apesar do planejamento, ele contou que ficou nervoso na hora de falar. “Fiquei um pouco nervoso na hora, mas consegui me sair bem. Ela ficou em choque, porque não esperava”, disse.

A surpresa emocionou Suelen, que descreveu o momento como inesquecível. “Foi simplesmente mágico. Quando percebi o que estava acontecendo, meu coração se encheu de amor por ele. Foi um gesto que vou guardar para sempre na minha alma”, contou. Ela também destacou que não imaginava que o pedido aconteceria daquela forma. “Eu nunca imaginei que algo tão perfeito e romântico aconteceria assim, de repente. Fiquei completamente emocionada”, afirmou.

O casal se conheceu há cerca de três meses | Foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal

O casal se conheceu há cerca de três meses dentro do próprio grupo de corrida. Alexandre conta que o esporte teve um papel importante em sua vida. “A corrida me tirou de uma depressão e me ajudou a passar por momentos difíceis. Se não fosse meus amigos e minha equipe, não sei como seria hoje”, relatou.

Agora, os dois já fazem planos para oficializar a união. A ideia é realizar o casamento civil em breve e organizar uma pequena celebração com familiares e amigos mais próximos.