Maricá apresenta projetos estratégicos na maior feira imobiliária do mundo, na França

Município participa do MIPIM, em Cannes, com iniciativas que unem turismo, logística e economia criativa para atrair investimentos internacionais

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 10 de março de 2026 - 12:00
A Prefeitura de Maricá participa do MIPIM 2026, maior feira imobiliária do mundo, realizada de 9 a 13 de março, em Cannes. O município apresenta ao público internacional projetos estratégicos que destacam o potencial turístico e econômico, além de reforçar a estratégia de preparar a cidade para a era pós-royalties do petróleo.

O principal destaque é o complexo turístico MARAEY, finalista do MIPIM Awards na categoria “Melhor Novo Megaempreendimento”. O projeto está entre os quatro melhores megaempreendimentos do mundo e terá o resultado anunciado no dia 12 de março, no Palais des Festivals.

“Maricá vem ao MIPIM para mostrar projeto, identidade e futuro. Estamos construindo o amanhã agora. O mundo está olhando para cidades que conseguem crescer com sustentabilidade e inovação, e é exatamente isso que estamos fazendo aqui”, afirmou o prefeito de Maricá, Washington Quaquá.

Reconhecido pela ONU Turismo como referência em desenvolvimento turístico sustentável, o MARAEY será implantado em uma área de 840 hectares, com apenas 6,6% de ocupação predial e preservação da maior parte do território natural. O empreendimento prevê hotéis de luxo, residências, centros de pesquisa, esporte, educação e a geração de cerca de 18 mil empregos durante a construção.

Para o presidente da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), Celso Pansera, a presença da cidade no evento reforça a estratégia de atrair investimentos estruturantes.

“O reconhecimento internacional do MARAEY mostra que Maricá entrou no radar global de projetos inovadores e sustentáveis. É um empreendimento capaz de transformar a economia da cidade e gerar oportunidades para milhares de famílias”, destacou.

Outro projeto apresentado é o resort temático Samba, Futebol e Caipirinha, inspirado em três dos símbolos brasileiros mais conhecidos no mundo. A proposta é criar um destino voltado à experiência cultural brasileira, com quase 500 acomodações, áreas de lazer, gastronomia temática, centro de convenções e a Universidade do Samba.

A identidade cultural brasileira também será um dos destaques da participação de Maricá no evento. A programação inclui apresentações da União de Maricá, campeã da Série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro, que leva o samba maricaense para o público internacional. Além de se apresentar no estande da cidade, a escola foi convidada pela organização do MIPIM para um momento especial na Welcome Party, a tradicional festa de abertura da feira que reúne autoridades, investidores e convidados de todo o mundo. Neste ano, a celebração acontece no Hotel Martinez, um dos mais icônicos de Cannes.

No estande de Maricá, o público poderá acompanhar ainda shows dos ícones Moacyr Luz e Neguinho da Beija-Flor, além da cantora maricaense Jô Borges e uma experiência gastronômica brasileira com feijoada e caipirinha.

Economia do futuro

Além do turismo, Maricá apresenta projetos voltados ao fortalecimento da infraestrutura econômica. Um deles é o Porto de Maricá, planejado para ser o maior terminal privado do Brasil, com capacidade para movimentar até 80 milhões de toneladas por ano e conectar o município a importantes rotas comerciais internacionais. Além dele, será apresentado também o Hotel N13, projeto do arquiteto Oscar Niemeyer. A proposta é estruturar os empreendimentos em parceria com investidores interessados em desenvolver os projetos na cidade.

“O conjunto desses projetos mostra que Maricá vive um novo ciclo de desenvolvimento, preparando a cidade para o futuro, gerando emprego, renda e qualidade de vida para a população”, afirmou o presidente da Maricá Arte, Roteiros e Experiências (MARÉ), Antônio Grassi.

Também integram a estratégia de desenvolvimento o Hotel Maricá, com previsão de entrega para este ano, e o Plaza Maricá Shopping, em construção e voltado à ampliação da oferta de serviços, comércio e empregos na cidade.

Sobre o MIPIM

Criado em 1990, o MIPIM reúne governos, investidores, incorporadores, arquitetos e operadores de diversos países. O evento funciona como uma vitrine global para projetos de desenvolvimento urbano, turístico e imobiliário e como espaço estratégico para articulação de parcerias e atração de investimentos internacionais.

Durante o evento, a delegação de Maricá tem reuniões agendadas com grupos empresariais internacionais interessados em conhecer os projetos apresentados e avaliar oportunidades de parceria privada para a execução.

