História | Relembre a cobertura de OSG na 2ª Guerra Mundial

O período da Segunda Guerra Mundial ou Grande Guerra Patriótica (como é conhecido na Rússia), de 1939 a 1945, ficou marcado pelo confronto bélico que mudou a dinâmica de diversos países devido as batalhas das tropas aliadas compostas pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), Inglaterra, França, Estados Unidos e Brasil (que enviou à Força Expedicionária Brasileira (FEB), em 1944). Esta aliança também contou com o apoio de pilotos de caças do México contra as forças do eixo formado por governos autoritários da Alemanha nazista de Adolf Hitler, Itália fascista de Benito Mussolini e o Japão sob regime totalitário da Era Meiji.

Hoje, 9 de maio, é celebrado o 'Dia da Vitória' dos aliados desde 1945, na Europa (no Brasil foi comemorado ontem - por questão de fuso horário - pois quando a notícia do triunfo aliado foi anunciado, os brasileiros souberam na data anterior do calendário europeu). E devido a esta efeméride, O SÃO GONÇALO, fundado em janeiro de 1931, disponibiliza na galeria de imagens desta reportagem; matérias referentes a FEB (com expedicionários gonçalenses em seus quadros) que foram publicadas entre os anos de 44 e 45. Para quem preferir ler as matérias em formato PDF basta fazer download através do link: http://ge.tt/2NceQ533

O portal osaogoncalo.com.br entrevistou o pesquisador do tema, Daniel Mota, 23, graduando em História, pela Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FFP-UERJ), campus São Gonçalo, no bairro do Patronato, que comentou sobre esta cobertura realizada por OSG



"A cobertura feita no período da guerra, mais especificamente os anos de 1944 e 45, foi voltada aos pracinhas que saíram de São Gonçalo para a Itália. Existiu ainda uma cobertura voltada ao Expedicionário Sylvio de Mattos, filho do Capitão Belarmino de Mattos (um dos fundadores do jornal). Haviam espaços para cartas enviadas do front por gonçalenses, lembranças de aniversário e o regresso dos pracinhas feridos ou não também foram bem noticiados", disse Daniel que acredita que este material poderia render um livro.

Como estudante da FFP-UERJ, que fica em frente a Associação e Praça dos Ex-Combatentes, Daniel reforça que a instituição deveria ter trabalhos específicos para a preservação deste passado. "Bom, como filho desta cidade e aluno da FFP-UERJ, me vejo no dever de contribuir de alguma maneira para que este quadro seja mudado. Porém, sabemos das dificuldades enfrentadas por aqui. São tantos problemas na cidade que muitas coisas são esquecidas, sobretudo o patrimônio histórico e material da cidade, como é o caso da Praça dos Ex-combatentes, um museu a céu aberto que junto com a sede da Associação dos Ex-Combatentes, fundada em 1968, compõe um conjunto pouco visto no país. Na minha opinião é possível que a UERJ possa utilizar o espaço da Associação para fazer deste espaço útil, visto que anda pouco utilizado devido aos veteranos serem poucos e com idade bem avançada. Pode ser realizado desde aulas, até palestras e outros eventos", pontuou.

Já o seu irmão gêmeo Danilo Mota, também pesquisador desta temática e é graduando em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF), de Campos dos Goytacazes, cidade da qual também cedeu expedicionários para FEB. Ele falou comparou como o assunto acerca da Segunda Guerra Mundial é retrato em Campos e em São Gonçalo.

"O município de Campos dos Goytacazes foi um dos vários que enviou homens e mulheres para o esforço de guerra e possui também como muitos um monumento aos que foram enviados a Itália, construído em 1947 e fica na principal praça, no Centro da cidade. Outro lugar de memória é a Associação dos Ex-Combatentes do Brasil. A memória dos veteranos da FEB e da Segunda Guerra Mundial no Brasil em geral é tratada com um certo desprezo de um lado e esquecida por outro. As motivações podem ser discutidas e existem alguns apontamentos quanto a isso. Acredito que se for feito um comparativo dos últimos 20 anos referente a homenagens aos expedicionários, Campos levaria uma certa vantagem sobre São Gonçalo, porém, atualmente enxergo um esquecimento de ambos sobre este assunto", dissertou.



Os irmãos Mota também participaram de uma transmissão especial do 'Aulas com Filatelia com Heitor Fernandes' na internet, referente ao 'Dia da Vitória'

Danilo também destacou que a valorização deste patrimônio histórico poderia ser utilizado para fins turísticos e culturais apesar de São Gonçalo carecer de políticas públicas neste sentido.



"A questão do turismo em São Gonçalo é praticamente inexistente, infelizmente. Temos alguns locais que poderiam servir como importantes locais para atrair o público a visitar, tanto da cidade quanto de fora do município. E o exemplo que cito aqui é a Praça dos Ex-Combatentes que é um verdadeiro museu a céu aberto mas que está abandonada, volta e meia sofre alguma intervenção do poder público que "restaura" de maneira equivocada, e por parte da população sofre com pichações e depredações. E ao lado a associação dos Ex-Combatentes que poderia ser feito um museu e que servisse como uma biblioteca." Vale destacar que o Brasil foi o único país da América do Sul a enviar tropas e participar efetivamente do conflito, com relevância e sucesso na sua campanha, tendo São Gonçalo enviado homens para compor a FEB, tendo alguns com certo destaque nas ações. O Brasil esteve do lado certo na guerra, o vencedor. O sangue gonçalense fez parte disso", comentou.

Os gêmeos participaram do programa 'Aulas com filatelia' na Web Rádio Censura Livre, de São Gonçalo, sobre a batalha de Monte Castelo, na Itália vencida pela FEB contra os nazistas

Com o intuito de difundirem histórias da FEB, Danilo e Daniel, participaram da criação da revista em quadrinhos voltada ao tema e intitulada como Smoking Snakes juntamente com o professor Antonio Jr, em 2018, e os irmãos seguem contando com a internet como aliada para debaterem assuntos pouco conhecidos durante a Segunda Guerra Mundial. Recentemente, eles iniciaram a gravação de episódios do podcast 'Em Guerra', que em breve estará disponível no Youtube, Facebook, Spotify, dentre outras plataformas digitais.

No final do último mês de abril, os pesquisadores interagiram em outra transmissão do projeto 'Aulas com filatelia' de Heitor Fernandes, o tema foi referente a criação do serviço postal da FEB.

Por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19) não haverá a tradicional cerimônia referente ao 'Dia da Vitória' no Rio de Janeiro. Mas para quem quiser assistir a comemoração no ano passado, basta assistir ao vídeo abaixo, da transmissão realizada pela TV Brasil.