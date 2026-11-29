Último dia dos minidesfiles das escolas de samba acontece neste domingo (29) no Rio - Foto: Divulgação

Último dia dos minidesfiles das escolas de samba acontece neste domingo (29) no Rio - Foto: Divulgação

A programação do Dia Nacional do Samba chega ao fim neste domingo (29), na Cidade do Samba, na Gamboa, Zona Portuária do Rio. Portela, Viradouro, Grande Rio e Mangueira são as últimas escolas a desfilar nos minidesfiles, que apresentam ao público uma prévia do Carnaval de 2027. A entrada é gratuita, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível.

Os portões serão abertos às 17h, e as apresentações das escolas começam mais cedo. A programação também conta com shows de Cacá Nascimento e do grupo Menos É Mais.

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No sábado (28), segundo dia do evento, Mocidade Independente de Padre Miguel, Unidos da Tijuca, Salgueiro e Imperatriz Leopoldinense passaram pela pista. Mesmo com a chuva, as agremiações levaram seus segmentos à Cidade do Samba e mostraram parte do trabalho que estão preparando para o próximo Carnaval.

A celebração começou na sexta-feira (27) e reúne as 12 escolas do Grupo Especial em três dias de apresentações. Cada agremiação conta com mais de 400 integrantes e tem 40 minutos para desfilar, além de dez minutos reservados para o aquecimento da bateria.

Os portões serão abertos às 17h, e as apresentações das escolas começam mais cedo. A programação também conta com shows de Cacá Nascimento e do grupo Menos É Mais. | Foto: Divulgação

A programação reúne componentes de diferentes segmentos, como ritmistas, intérpretes, rainhas de bateria, casais de mestre-sala e porta-bandeira, baianas, passistas, Velhas Guardas e alas da comunidade. As apresentações são embaladas pelos sambas-enredo que as escolas levarão à Avenida em 2027.

“Estamos muito felizes de poder realizar mais uma edição desse evento, que já entrou para o calendário dos apaixonados por Carnaval”, afirmou Gabriel David, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), responsável pela promoção da celebração.

Serviço

Dia Nacional do Samba — último dia

Data: domingo (29)

Local: Cidade do Samba, na Gamboa, Zona Portuária do Rio

Abertura dos portões: 17h

Atrações musicais: Cacá Nascimento e Menos É Mais

Minidesfiles: Portela, Viradouro, Grande Rio e Mangueira

Entrada: gratuita, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível

Acesso: portão da Via Binário do Porto

Crianças menores de 10 anos só podem entrar acompanhadas dos pais ou de um responsável.