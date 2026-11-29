Uma cadela da raça American Bully foi vítima de abuso sexual em Queimados, na Baixada Fluminense. O homem suspeito de cometer as agressões era companheiro da tutora do animal. Ele foi preso em flagrante pela Polícia Civil na sexta-feira (27).

O caso chegou ao conhecimento dos policiais na noite de quinta-feira (26), após a equipe ter acesso a imagens que registravam as agressões no quintal da residência do casal. A partir disso, agentes das delegacias de Queimados (55ª DP) e Campos Elíseos (60ª DP) iniciaram buscas para localizar o suspeito.

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Durante a investigação, os policiais ouviram testemunhas e a tutora da cadela, que reconheceu o companheiro nas imagens. As diligências continuaram durante a madrugada e a manhã de sexta-feira, até que o homem fosse localizado e preso em outro endereço ligado a ele.

A cadela foi resgatada pelos agentes e passou por uma avaliação veterinária. O exame identificou lesões e alterações compatíveis com maus-tratos. Um objeto utilizado nas agressões também foi apreendido.

Após receber atendimento o animal permaneceu sob os cuidados da tutora.