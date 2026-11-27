O líder do governo na Câmara, vereador Alexandre Gomes, está convocando a direção da empresa e técnicos da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico (Agenersa) para o encontro - Foto: Divulgação/Câmara de São Gonçalo

O líder do governo na Câmara, vereador Alexandre Gomes, está convocando a direção da empresa e técnicos da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico (Agenersa) para o encontro - Foto: Divulgação/Câmara de São Gonçalo

A Câmara Municipal de São Gonçalo faz audiência pública no próximo dia nove, às 14 horas, para discutir os serviços prestados pela Concessionária Águas do Rio no município. O líder do governo na Câmara, vereador Alexandre Gomes, está convocando a direção da empresa e técnicos da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico (Agenersa) para o encontro.

"A Águas do Rio está destruindo a cidade, além de estar deixando vários bairros sem abastecimento por semanas. Você percorre o município e encontra centenas de placas sinalizando os buracos abertos e não fechados pela concessionária. Isso tem que parar", garante Alexandre.

Multar a concessionária está entre as medidas que o parlamentar propôs esta semana ao prefeito capitão Nelson. “A empresa está destruindo o pavimento em várias vias e o recapeamento, quando fazem, é de péssima qualidade. Temos que dar um basta. Multar, parar as obras, cobrar a execução do serviço proposto”, ameaça o vereador.

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Nos bairros Itaúna, Boaçu, Nova Cidade, Mutuapira e Boa Vista, por exemplo, as principais ruas estão totalmente esburacadas. Moradores garantem que a Águas do Rio quebrou as vias, instalou canalização e desapareceu. Na região de Itaúna, durante uma intervenção na semana passada, a adutora foi furada e a água ficou jorrando por vários dias ao longo da Estrada de Itaúna, esquina com a Rua Vicente de Lima Cleto.

Apesar das ligações para a empresa e mensagens nas redes sociais, moradores garantem que somente esta semana o vazamento foi consertado. Mas a falta de atenção e responsabilidade da concessionária fez com que à população fosse prejudicada novamente: a água que chegou até a casa dos moradores estava suja, barrenta. Através da Assessoria de Imprensa, a Concessionária Águas do Rio informou que não recebeu, até o momento, comunicado formal sobre a audiência.