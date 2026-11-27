A prorrogação foi assinada na quinta-feira (26) e atende a pedido dos investigadores da PF, com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR) - Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

A prorrogação foi assinada na quinta-feira (26) e atende a pedido dos investigadores da PF, com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR) - Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, concedeu mais 60 dias de prazo à Polícia Federal (PF) para que conclua a investigação sobre a produção do filme Dark Horse, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A prorrogação foi assinada na quinta-feira (26) e atende a pedido dos investigadores da PF, com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR). Os responsáveis pela investigação alegaram precisar de mais tempo para cumprir providências pendentes.

O inquérito prorrogado por Fachin faz parte do contexto da Operação Compliance Zero, que apura a corrupção de agentes públicos e fraudes financeiras bilionárias supostamente praticadas pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do antigo Banco Master.

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A PF suspeita do envolvimento do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho de Jair Bolsonaro e candidato derrotado à Presidência nas eleições de outubro, no recebimento de recursos de Vorcaro com a justificativa de financiar a produção de Dark Horse.

Os investigadores apuram crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção envolvendo Flávio. Mensagens e áudios do senador pedindo dinheiro a Vorcaro para o filme foram divulgadas em maio deste ano. O senador reconheceu ter solicitado a Vorcaro o financiamento ao filme, mas negou que houvesse irregularidades no ato, afirmando se tratarem de negócios privados.

A PF investiga a origem e o destino de milhões de reais transferidos por Vorcaro para financiar o filme.

Relembre o caso

Essa investigação sobre Dark Horse tramitava no STF sob relatoria do ministro André Mendonça, mas Fachin determinou a remessa de todo o caso Master para seu gabinete, após polêmicas envolvendo a menção a diferentes ministros do Supremo em mensagens extraídas do celular de Vorcaro.

O filme é alvo ainda de um outro inquérito no STF, sob relatoria do ministro Flávio Dino, que apura o desvio de emendas parlamentares que seriam destinadas para custear programas sociais, sob responsabilidade da produtora Go Up Enterteinment, mas que teriam sido utilizados para financiar a cinebiografia de Bolsonaro.

Fachin também autorizou a prorrogação por 60 dias de uma investigação que tem como alvo supostas ligações entre o senador Jacques Wagner (PT-BA) e Vorcaro em negócios na Bahia. O político petista nega envolvimento em crimes.

Uma vez findos os prazos autorizados por Fachin, a PF deverá enviar ao STF relatórios com os detalhes das investigações.