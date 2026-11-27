Quem pretende aproveitar o fim de semana em São Gonçalo e Niterói deve ficar atento às condições do tempo. A previsão para este sábado (28) e domingo (29) indica predomínio de nebulosidade, pancadas de chuva e temperaturas mais amenas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

De acordo com dados da Climatempo, a instabilidade deve ganhar força principalmente no domingo, quando há previsão de chuva mais intensa nos dois municípios. A possibilidade de chuva chega a 96% nas duas cidades.

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Previsão para São Gonçalo

Em São Gonçalo, o sábado (28) deve começar com sol entre muitas nuvens. Ao longo da tarde e da noite, estão previstas pancadas de chuva. Os termômetros devem variar entre 21°C e 30°C, com possibilidade de precipitação de 83% e volume estimado em 5 milímetros.

No domingo (29), a situação deve mudar. A previsão indica chuva forte durante a manhã, períodos de abertura de sol à tarde e novas pancadas até a noite. As temperaturas devem ficar entre 24°C e 29°C, com probabilidade de chuva de 96% e acumulado estimado em 39,1 milímetros.

Previsão para Niterói

Em Niterói, o sábado também será de muitas nuvens e períodos de céu nublado. A previsão aponta possibilidade de chuva durante a noite, com temperaturas entre 21°C e 27°C. A chance de precipitação é de 87%, com volume estimado em 6,1 milímetros.

Já no domingo, os moradores devem se preparar para um dia mais instável. A previsão indica chuva forte pela manhã, aberturas de sol durante a tarde e pancadas que podem continuar até a noite. Os termômetros devem registrar mínima de 24°C e máxima de 25°C. A probabilidade de chuva é de 96%, com acumulado previsto de 25,9 milímetros.

Atenção às condições do tempo

Com a previsão de chuva mais expressiva no domingo, a recomendação é acompanhar as atualizações meteorológicas antes de programar atividades ao ar livre, especialmente passeios, eventos e deslocamentos.

Também é importante redobrar a atenção em áreas sujeitas a alagamentos e evitar transitar por locais inundados durante períodos de chuva intensa.

As previsões podem sofrer alterações conforme a evolução das condições atmosféricas. A população pode acompanhar os avisos meteorológicos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e os comunicados das Defesas Civis municipais.