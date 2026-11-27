Fim de semana em Niterói será de céu nublado e chuva - Foto: Layla Mussi

Fim de semana em Niterói será de céu nublado e chuva - Foto: Layla Mussi

A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca para Niterói, com previsão de ondas entre 2,5 e 3 metros. O alerta começa às 18h desta sexta-feira (27) e termina às 9h de sábado (28).

De acordo com a Defesa Civil, a população deve evitar o banho de mar, a prática de esportes na praia e a permanência em mirantes ou locais próximos ao mar durante o período.

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Ainda de acordo com o órgão, pescadores também devem evitar navegar, e ciclistas devem evitar trafegar pela orla caso as ondas atinjam as calçadas.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelos telefones 199 ou 2620-0199.

Fim de semana de chuva em Niterói

O fim de semana em Niterói será marcado pela chuva. Neste sábado (28), o dia terá sol entre nuvens, com períodos de céu nublado. À noite, há previsão de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 21°C e 28°C.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelos telefones 199 ou 2620-0199 | Foto: Reprodução

No domingo (29), a chuva deve começar pela manhã. Durante a tarde, o sol pode aparecer brevemente entre nuvens, mas a previsão é de retorno da chuva até a noite. O termômetro vai registar mínima de 24°C e máxima de 27°C.