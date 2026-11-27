O prêmio acumulou e está estimado em R$ 82 milhões para o próximo sorteio - Foto: Reprodução/Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

O prêmio acumulou e está estimado em R$ 82 milhões para o próximo sorteio - Foto: Reprodução/Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

27 de novembro de 2026 - 09:21

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.091 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (26). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 82 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 04 - 19 - 22 - 23 - 28 - 37

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64 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 25.521,49 cada

5.321 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 438,52 cada

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.