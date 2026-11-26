Thiago Silva pode seguir no Fluminense por mais uma temporada - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Thiago Silva pode seguir no Fluminense por mais uma temporada - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

A permanência de Thiago Silva no Fluminense para a temporada 2027 ganhou força nos bastidores do clube. Existe confiança tanto por parte da diretoria tricolor quanto entre pessoas próximas ao zagueiro em um desfecho positivo nas negociações para a renovação do contrato por mais um ano. As informações são da jornalista Aline Nestari.

Apesar do otimismo, ainda não há acordo oficial. O jogador não apresentou uma resposta definitiva à proposta feita pelo Fluminense, e as conversas entre as partes continuam.

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A possibilidade de permanecer nas Laranjeiras passa por diferentes fatores. Entre eles, estão o carinho demonstrado pela torcida, o acolhimento recebido pelo defensor nos últimos meses e a oportunidade de disputar mais uma temporada com a camisa tricolor.

Carinho da torcida pesa na decisão de Thiago Silva

Um dos aspectos considerados importantes para uma possível renovação é a relação construída entre Thiago Silva e a torcida do Fluminense.

O movimento de acolhimento dos tricolores e as manifestações de carinho direcionadas ao zagueiro têm sido pontos favoráveis à continuidade do jogador no clube.

Além disso, a possibilidade de conquistar um título em 2027 aparece como outro fator relevante. Permanecer por mais uma temporada permitiria que Thiago Silva encerrasse sua trajetória no Fluminense com a oportunidade de levantar uma taça e ter uma despedida à altura de sua história no futebol.

Thiago Silva tem papel importante nos bastidores do Fluminense

A importância do zagueiro no Fluminense vai além do desempenho dentro de campo. Internamente, o defensor recebe elogios constantes pelo conhecimento de jogo, profissionalismo e postura no dia a dia.

Thiago Silva também é considerado uma figura importante fora das quatro linhas. O jogador costuma ser consultado pela diretoria em diferentes situações e decisões, demonstrando a influência que conquistou no ambiente tricolor.

Renovação ainda depende de resposta do zagueiro

Embora exista confiança em um desfecho positivo, o Fluminense ainda aguarda uma definição de Thiago Silva sobre a proposta de renovação.

A intenção do clube é estender o vínculo por mais uma temporada, mantendo o defensor no elenco até o fim de 2027.

Até que haja uma resposta oficial e a assinatura de um novo contrato, porém, a situação permanece em aberto.

A expectativa é que as próximas conversas sejam decisivas para definir o futuro do zagueiro nas Laranjeiras.