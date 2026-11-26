O período de pré-matrícula terá início no dia 21 de dezembro de 2026 e seguirá até 11 de janeiro de 2027 - Foto: Divulgação/Prefeitura de Saquarema

O período de pré-matrícula terá início no dia 21 de dezembro de 2026 e seguirá até 11 de janeiro de 2027 - Foto: Divulgação/Prefeitura de Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, está divulgando o calendário de pré-matrícula para o Ensino Integral da rede municipal de ensino, referente ao ano letivo de 2027.

O período de pré-matrícula terá início no dia 21 de dezembro de 2026 e seguirá até 11 de janeiro de 2027. O procedimento deverá ser realizado pela internet, por meio do endereço eletrônico matricula.siseducsaquarema.org.br.

O resultado da pré-matrícula será divulgado no dia 15 de janeiro de 2027, na mesma plataforma. Após a divulgação, os pais ou responsáveis pelos alunos classificados deverão comparecer às respectivas unidades escolares, de 18 a 29 de janeiro, para efetivar a matrícula.

Leia também:

Operação Illicitus: Polícia Penal flagra visitante com droga escondida em roupa de filho

Atacante do Vasco, David Corrêa, é preso por envolvimento com organização criminosa

O calendário:

Pré-matrícula: de 21/12/2026 a 11/01/2027, pela internet;

Divulgação do resultado: 15/01/2027, pela internet;

Efetivação das matrículas: de 18/01/2027 a 29/01/2027, presencialmente, nas respectivas unidades escolares.

A Secretaria Municipal de Educação orienta os pais e responsáveis a ficarem atentos aos prazos e acompanharem todas as etapas do processo, desde a pré-matrícula até a efetivação da matrícula.