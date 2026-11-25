Alertas para chuva forte são disparados pelas Defesas Civis de São Gonçalo, Niterói e Itaboraí - Foto: Reprodução/TV Cultura/Ricardo Papel

Alertas para chuva forte são disparados pelas Defesas Civis de São Gonçalo, Niterói e Itaboraí - Foto: Reprodução/TV Cultura/Ricardo Papel

As Defesas Civis de São Gonçalo, Niterói e Itaboraí emitiram alertas para a possibilidade de chuva moderada a forte na região. A previsão indica pancadas acompanhadas de raios e rajadas de vento entre a tarde desta quarta-feira (25) e a manhã de quinta-feira (26).

Em São Gonçalo, moradores receberam, às 16h45 desta quarta, um alerta da Defesa Civil Estadual diretamente nos celulares. A mensagem orientava a população a procurar abrigo e informava os telefones de emergência 193 e 199.

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Em Niterói, a Defesa Civil municipal enviou um aviso às 16h15, prevendo pancadas de chuva moderadas a fortes, de forma isolada, acompanhadas de raios e rajadas de vento nas horas seguintes. Em caso de emergência, os moradores devem ligar para o número 199.

Já em Itaboraí, a Defesa Civil municipal informou que a aproximação de uma frente fria deve provocar chuva moderada a forte, com rajadas de vento, entre a tarde desta quarta e a manhã de quinta-feira.

Em São Gonçalo, moradores receberam, às 16h45 desta quarta, um alerta da Defesa Civil Estadual diretamente nos celulares. | Foto: Reprodução/TV Cultura/Ricardo Papel

Diante da previsão, os órgãos orientam os moradores a acompanhar os comunicados oficiais e seguir as recomendações de segurança. Em situações de emergência, a população deve acionar os telefones informados pelas respectivas Defesas Civis.

Serviço

Telefones de emergência:

São Gonçalo: 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).

Niterói: 199 (Defesa Civil).