O evento contará com duas modalidades: corrida, com percurso de 5 km, e caminhada, de 3 km - Foto: Divulgação

O evento contará com duas modalidades: corrida, com percurso de 5 km, e caminhada, de 3 km - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Itaboraí e a Operação Segurança Presente seguem com inscrições abertas para a 1ª Corrida e Caminhada Novembro Azul, que será realizada neste domingo (29/11), com concentração em frente à base do Segurança Presente, na Rua Dr. Mendonça Sobrinho, nº 129, no Centro.

O evento contará com duas modalidades: corrida, com percurso de 5 km, e caminhada, de 3 km. Ambas terão como trajeto principal a Avenida 22 de Maio, com largada e chegada no mesmo ponto de concentração. Na corrida, o percurso seguirá no sentido Manilha, com retorno em São Joaquim. Já a caminhada terá retorno na região do Outeiro das Pedras.

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As inscrições são gratuitas e continuam disponíveis pelo link https://eventospmi.ib.itaborai.rj.gov.br/1-corrida-e-caminhada-novembro-azul. As regatas do evento serão distribuídas aos 200 primeiros inscritos que chegarem para a atividade, conforme a ordem de chegada.

programação começa às 6h, com a retirada das regatas, seguida pela concentração às 7h. A largada da corrida está prevista para 7h30, e a da caminhada, para 7h40.

Serviço

1ª Corrida e Caminhada Novembro Azul

* Data: 29 de novembro (domingo)

* Local: Rua Dr. Mendonça Sobrinho, nº 129, Centro (em frente ao Segurança Presente)

* 6h: retirada das regatas

* 7h: concentração

* 7h30: largada da corrida (5 km)

* 7h40: largada da caminhada (3 km)

* Inscrições gratuitas: https://eventospmi.ib.itaborai.rj.gov.br/1-corrida-e-caminhada-novembro-azul