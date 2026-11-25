A Região dos Lagos reúne aproximadamente 116,5 mil pequenos negócios, entre os quais 73,9 mil MEI, 37,8 mil microempresas e 4,7 mil empresas de pequeno porte - Foto: Divulgação

A Região dos Lagos reúne aproximadamente 116,5 mil pequenos negócios, entre os quais 73,9 mil MEI, 37,8 mil microempresas e 4,7 mil empresas de pequeno porte - Foto: Divulgação

Começa nesta quinta-feira (26), em Saquarema, o Movimenta Sebrae, iniciativa que reunirá empreendedores, empresários, especialistas e pessoas interessadas em empreender em três dias de capacitação, inovação e oportunidades de negócios. Integrado à programação do Saquarema Conecta, o evento acontece até sábado (28), no Centro de Eventos de Saquarema, com entrada gratuita e atividades das 14h às 21h.

A Região dos Lagos reúne aproximadamente 116,5 mil pequenos negócios, entre os quais 73,9 mil MEI, 37,8 mil microempresas e 4,7 mil empresas de pequeno porte. Promovido pelo Sebrae Rio, o Movimenta chega à região com uma programação diversificada, que combina palestras com especialistas de diferentes áreas, atendimento e consultorias empresariais gratuitas. O evento é também uma oportunidade de acesso a experiências tecnológicas, networking e espaços de valorização dos pequenos negócios e da produção regional.

“Os pequenos negócios são fundamentais para a economia da Região dos Lagos, movimentam o comércio, os serviços, o turismo e geram oportunidades em diferentes municípios. Queremos que os empreendedores aproveitem essa chance para ampliar seus horizontes, trocar experiências e identificar novos caminhos para crescer”, afirma Ana Claudia Vieira, coordenadora do Sebrae Rio na Região dos Lagos.

Palestras e atrações já na quinta-feira

No primeiro dia, o Auditório Principal terá cinco palestras. Às 15h, a chef e consultora Ro Gouvêa falará sobre gestão gastronômica na era da inteligência artificial. Às 16h, o comentarista da rádio CBN Teco Medina apresenta “Do caixa ao lucro: como fazer o dinheiro trabalhar pelo seu negócio”. Às 17h, Magno Fernandes abordará estratégias de precificação e rentabilidade para restaurantes. Às 18h, Bruno UAU apresenta “Gente feliz dá lucro... e não enche o saco”, sobre a relação entre valorização das pessoas e resultados empresariais. Fechando a programação de quinta, às 19h, Dado Schneider discute os desafios das novas gerações no mercado de trabalho.

A agenda também contempla diferentes públicos. No Espaço Autores, haverá apresentações de livros sobre segurança do trabalho, educação financeira e cultura regional. O Espaço Educação terá palestras sobre inteligência artificial aplicada aos estudos, elaboração de currículos e comunicação profissional.

Já o Espaço Influenciadores reunirá atividades sobre produção de vídeos, comunicação, construção de marcas e estratégias para transformar conteúdo digital em oportunidades de negócios. No ambiente Inovação e Finanças, os participantes poderão conhecer alternativas para inovar nas empresas, acessar crédito e organizar as finanças pessoais e familiares.

Entre os espaços de destaque estão o Empório, com exposição de produtores rurais da região, o Shopping MEI, dedicado aos produtos de microempreendedores individuais, e o Espaço Origens, que valoriza a identidade territorial e a produção regional. O evento também contará com experiências imersivas e tecnológicas, atividades de educação empreendedora e espaços para parceiros.

Serviço - Movimenta Sebrae – Saquarema

Data: 26, 27 e 28 de novembro (quinta a sábado)

Horário: das 14h às 21h

Local: Centro de Eventos de Saquarema – Avenida Saquarema, 3.933, Porto da Roça, Saquarema (RJ)

Entrada gratuita.

Inscrições e programação completa: https://sebraerj.com.br/movimenta/