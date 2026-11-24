Uma criança passando mal, uma família desesperada e uma mulher que não pensou duas vezes antes de ajudar. Foi assim que a locutora da Rádio Mania, Thaís Lopes, de 43 anos, acabou participando de uma história de solidariedade em meio ao caos do trânsito carioca.

No dia 17 de novembro, Thaís seguia de moto para casa, quando notou familiares ajudando a socorrer Kiangani, de 7 anos, que estava tendo uma crise convulsiva dentro de um carro, no bairro do Méier, Zona Norte do Rio.

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Ao perceber a situação, Thaís começou a abrir caminho entre os veículos para que a criança pudesse chegar rapidamente ao hospital. "Eu não pensei duas vezes. Só queria salvar a criança, só queria ajudar. Não consigo ficar parada e não fazer nada", contou.

A situação também trouxe lembranças pessoais para a radialista. Segundo ela, o sobrinho teve episódios de convulsão febril durante a infância, o que fez com que se sensibilizasse ainda mais ao perceber o que estava acontecendo com o menino.

Depois de ajudar a abrir caminho, Thaís seguiu até o Hospital Municipal Salgado Filho para saber notícias da criança. Quando encontrou a família e viu que Kiangani estava recebendo atendimento médico, não conseguiu segurar a emoção.

"Eu desabei, chorei horrores. Fiquei muito feliz quando vi que ele estava vivo, bem e assistido pelos médicos. Naquele momento, senti que tinha conseguido", lembrou.

Thaís e avó de Kyangane se emocionaram em encontro | Foto: Reprodução/ Redes Sociais

O registro da ação foi compartilhado nas redes sociais e ultrapassou 3 milhões de visualizações. A repercussão também refletiu no perfil de Thaís, que passou de aproximadamente 34 mil para 54,4 mil seguidores.

De acordo com Thaís, ao conversar com a família de Kiangani, ela descobriu que o motorista que os levou ao hospital era um desconhecido que passava pelo local. Mesmo sem conhecer os familiares, ele se sensibilizou com o desespero e ofereceu ajuda, levando a criança até o hospital.

"Ouviu buzina, viu uma movimentação estranha ou pessoas gritando e pedindo passagem, dê passagem. Não tente descobrir primeiro o que está acontecendo. Deixe a curiosidade de lado e faça a sua parte. Com certeza existe um motivo sério", aconselhou.

Segundo Thaís, Kiangani está bem e não apresentou novos episódios de convulsão após o atendimento. Ela continua em contato com a família e espera encontrar pessoalmente o menino para dar um abraço nele. "Fazer o bem faz mais bem para mim do que para quem eu ajudei. Eu me sinto melhor ainda como ser humano", concluiu.