São duas cobras machos da espécie cobra-cipó e estavam disputando território durante o período reprodutivo - Foto: Reprodução

São duas cobras machos da espécie cobra-cipó e estavam disputando território durante o período reprodutivo - Foto: Reprodução

Duas cobras chamaram a atenção dos banhistas que estavam no Poço da Gruta, no distrito do Sana, em Macaé. Os animais foram flagrados em movimentos semelhantes a uma dança no último sábado (21).

O vídeo foi feito por Filipe Daudt, morador de São Gonçalo, que estava no local com a família. Segundo ele, o grupo visitava o circuito de cachoeiras quando uma pessoa percebeu a presença das serpentes. Com o avistamento, os banhistas deixaram a água rapidamente.

As imagens mostram as duas cobras levantando parte do corpo e realizando movimentos sincronizados. O comportamento é conhecido como "dança-combate" e, segundo especialistas do Instituto Butantan, pode ocorrer entre machos de algumas espécies durante disputas pelo direito de acasalamento.

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Segundo o médico veterinário e mestre em Biologia Animal Henrique Nogueira, as serpentes são machos da espécie cobra-cipó e estavam disputando território durante o período reprodutivo. "São duas cobras-cipós, dois machos disputando território. E nessa época do ano, é muito comum encontrar cobras fazendo esse comportamento de dança, tentando decidir quem irá mandar naquele local. São dois bichos inofensivos que não oferecem risco à espécie humana", disse.

Apesar de não apresentarem perigo, é recomendado manter distância dos animais, evitar qualquer tentativa de contato e não tentar espantá-los.