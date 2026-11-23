Profissionais de estudantes dos mais diversos campos da saúde e da psicanálise terão uma oportunidade especial para aprofundar seus conhecimentos. É o III Simpósio de Psicanálise, Psicologia e Saúde promovido pela Oncomed, evento gratuito que acontece no próximo dia 27, das 7h30 às 19h, no Hotel H, em Niterói, em busca da troca de experiências sobre tratamentos e cuidados do indivíduo como um todo, na apresentação de temas como depressão, suicídio, excesso de diagnósticos e de medicalização, sexualidade, autismo, TDAH, impactos subjetivos do câncer e assistência em hospitais. Serão oito mesas-redondas envolvendo 15 especialistas, como o psiquiatra, psicólogo e psicanalista Alfredo Simonetti, curador do programa Café Filosófico da TV Cultura, autor de vários livros e professor da Faculdade de Medicina São Camilo, em São Paulo.

Entre os demais palestrantes do simpósio - que terá também espaço para o lançamento de livros voltados aos cuidados com a saúde mental -, estão o psicólogo Maycon Torres, doutor em Estudos da Subjetividade pela Universidade Federal Fluminense (UFF), e o psicanalista, escritor e artista plástico Carlos Eduardo Leal, professor da PUC-Rio. Os três têm atuação relevante no cenário da psicanálise e contribuirão para as discussões sobre os desafios da clínica contemporânea. O evento tem vagas limitadas e a inscrição deve ser feita no site do Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/iii-simposio-oncomed-de-psicanalise-psicologia-e-saude/3608406?

Idealizado pela psicóloga e psicanalista Christiane Couri, coordenadora do Serviço de Psicologia da Oncomed (clínica oncológica com unidades em Niterói, São Gonçalo e Rio de Janeiro), o simpósio que na edição passada reuniu mais de 300 pessoas, chega à terceira edição consolidando a proposta de interlocução entre diferentes práticas. Com mesas-redondas para a apresentação de trabalhos sobre diversos temas voltados à saúde mental, o evento proporciona momentos de interação com o público por meio de perguntas e respostas, tendo como ponto de partida a experiência de uma instituição dedicada ao cuidado oncológico, onde o tratamento da doença também convoca questões relacionadas à saúde mental, à subjetividade e à singularidade de cada paciente.

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Mestre e doutora em psicanálise, especialista em psicanálise e saúde pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e integrante da diretoria da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia (SBPO/RJ), Christiane Couri explica que o evento nasceu da experiência cotidiana da assistência oncológica.

“Nos 30 anos de trajetória da Oncomed acompanhando pacientes e suas famílias no enfrentamento do câncer, compreendemos cada vez mais a importância de um cuidado que não se restrinja à doença. O paciente também precisa ter sua saúde mental considerada, sua história escutada e sua singularidade reconhecida. O adoecimento traz questões que ultrapassam o tratamento médico e dizem respeito à relação com o corpo, à sexualidade, aos vínculos e à própria existência. Foi dessa experiência que surgiu a proposta de criar um espaço de interlocução e transmissão de conhecimento, reunindo profissionais de diferentes áreas para discutir questões que atravessam a clínica e os serviços de saúde. Nosso objetivo é promover um debate consistente sobre o cuidado, a prevenção, a humanização e os desafios que se apresentam aos profissionais na contemporaneidade, e chegar à terceira edição é mesmo uma grande satisfação”, afirma Christiane, que divide a organização do evento com a psicóloga Izabete Costa.

III Simpósio de Psicanálise, Psicologia e Saúde promovido pela Oncomed, evento gratuito que acontece no próximo dia 27, das 7h30 às 19h, no Hotel H, em Niterói | Foto: Divulgação

A programação - O simpósio começa com a mesa-redonda “O corpo depois do câncer: marcas, subjetividade, imagem e desejo”, que vai tratar de questões relacionadas à sexualidade e à fertilidade no câncer de mama, à autoimagem e às transformações na relação com o corpo após o adoecimento. A discussão também contempla a experiência de viver após o término do tratamento oncológico e as angústias que podem surgir diante de um futuro marcado pelo não saber. A proposta é colocar em debate dimensões frequentemente atravessadas pelo adoecimento, mas que nem sempre encontram espaço de escuta nos percursos de tratamento.

Na sequência, a mesa “Medicina, psicanálise e a prática interdisciplinar na instituição” discutirá a construção do cuidado em saúde, a atuação da equipe multidisciplinar e o lugar do psicanalista nas instituições oncológicas e hospitalares. As discussões da manhã contemplam ainda a relação entre tecnologia e subjetividade, com uma reflexão sobre o uso humanizado das tecnologias em saúde, e os diálogos e distanciamentos entre psiquiatria e psicanálise.

À tarde, os debates começam com foco nos fundamentos e direção do tratamento, nos operadores clínicos e na orientação ética da prática. Outro eixo importante será o excesso de medicalização e diagnósticos, tema que provoca a discussão da transformação do sofrimento cotidiano em categorias diagnósticas e os efeitos desse processo sobre a clínica e a subjetividade. O simpósio também vai explorar os desafios da clínica contemporânea, com debates sobre TDAH, hiperconectividade e transtornos alimentares, e a busca por diagnósticos como resposta à angústia. A última mesa será dedicada ao sofrimento psíquico na contemporaneidade, com reflexões sobre depressão e suicídio.

Entre os participantes das mesas-redondas, estão as psicólogas Thatiana Michelsem, Geórgia Abdala e Bianca Paes, diretoras da SBPO; o mastologista e cirurgião oncológico Rodrigo Souto, diretor da PróOnco Mulher e diretor científico do Instituto Oncomed; a geriatra Marcelle Xavier, do corpo clínico da Oncomed; o psicólogo José Maurício Loures, supervisor de Estágio Clínico no Curso de Especialização em Psicologia Clínica da PUC-Rio; e as psicólogas Juliana Andrade, da equipe da Oncomed e especializada em psicanálise hospitalar; e Flávia Lana, psicanalista e professora da Pós-Graduação em Psicologia da UFF.

Além das apresentações com a discussão de trabalhos, haverá lançamentos de livros, como “Quando a infância se torna doença”, da psicóloga Luciana Alfradique, especialista em psicoterapia infanto-juvenil, e “Yoga entre o tapete e o absoluto”, do professor de Yoga e meditação Jorge Carrano, do estúdio Dharma Bhūmi, que promove no primeiro domingo de cada mês aulão gratuito na areia da praia da Boa Viagem, Zona Sul de Niterói.

“Reunimos profissionais de diferentes áreas e perspectivas teóricas para fomentar a reflexão crítica sobre os impasses atuais da clínica, a formação dos profissionais e os modos de acolher o sofrimento humano nas instituições de saúde, reafirmando a importância de um cuidado que considere o sujeito para além de sua doença”, resume Christiane Couri.

SERVIÇO

Evento: III Simpósio de Psicanálise, Psicologia e Saúde Oncomed

Data: 27 de novembro de 2026

Horário: credenciamento às 7h30, abertura às 8h e início das mesas-redondas às 9h, com término às 18h45

Local: Hotel H - Rua Dr. Paulo Alves, 14, Ingá, Niterói

Como participar: o evento é gratuito, mas tem vagas limitadas, com inscrição na plataforma Sympla