Como fortalecer a proteção de crianças e adolescentes diante de desafios que envolvem diferentes áreas e instituições? Essa é a questão central da quarta oficina do Laboratório de Inovação em Inteligência Pública Estratégica do Estado do Rio de Janeiro (LIIPE-RJ), iniciativa do Gabinete de Segurança Institucional (GSI-RJ) que reunirá representantes do poder público, da academia, do setor privado e da sociedade civil para debater o tema “Redes de Proteção e Cuidado à Infância e à Adolescência” nos dias 24 e 25 de novembro, das 8h às 14h, no auditório do Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ). A participação é aberta ao público, mediante inscrição.

Esta edição conta com o apoio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, da Secretaria de Estado de Educação, da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município do Rio de Janeiro, e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).

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A proposta é identificar obstáculos e oportunidades para aprimorar o funcionamento da rede de proteção e apontar caminhos a partir das realidades apresentadas. Para tanto, a oficina utilizará metodologia de escuta ativa para construção do conhecimento. O laboratório é um espaço de inteligência coletiva e cocriação voltado à discussão de questões estratégicas para o Estado. Por meio de oficinas temáticas, as experiências e contribuições dos participantes são transformadas em diagnósticos estruturados, capazes de identificar desafios, oportunidades e recomendações para subsidiar o planejamento e futuras decisões dos órgãos competentes, respeitando suas atribuições e responsabilidades.

Os resultados dos encontros são consolidados em Cadernos de Diagnósticos Estratégicos, que reúnem evidências, análises e recomendações que podem contribuir com o planejamento e o aprimoramento das ações governamentais. As edições “Segurança pública e recuperação territorial” e “Infraestruturas críticas” já estão disponíveis em: https://www.rj.gov.br/gsi/node/142