De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), o Rio de Janeiro contabiliza 418 casos confirmados e uma morte pela doença em 2026 - Foto: Divulgação

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), o Rio de Janeiro contabiliza 418 casos confirmados e uma morte pela doença em 2026 - Foto: Divulgação

O número de casos de mpox continua aumentando no Estado do Rio de Janeiro, mas a distribuição das vacinas ainda não chegou a todos os municípios. Niterói e São Gonçalo, que somam 48 casos confirmados neste ano, aguardam novas doses do imunizante e ainda não têm uma previsão de recebimento. Até o momento, a capital fluminense concentra as remessas destinadas ao estado.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), o Rio de Janeiro contabiliza 418 casos confirmados e uma morte pela doença em 2026. Os dados consideram os registros até quarta-feira (18). No ano passado, foram contabilizados 118 casos e nenhum óbito.

Em posicionamento anterior, a SES-RJ explicou que a distribuição de novos imunizantes dependeria de uma avaliação técnica. A análise considera a situação epidemiológica de cada município, a demanda apresentada pelas secretarias municipais de Saúde e a quantidade de doses disponível em estoque.

Em novembro, o Ministério da Saúde encaminhou 3.850 frascos aos estados que solicitaram reforço no abastecimento. Desse total, 2 mil foram destinados ao Rio de Janeiro. Na capital, já haviam sido recebidos 3 mil frascos, além de uma nova remessa de mil unidades anunciada na quarta-feira (18).

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A oferta de vacinas é limitada mundialmente. Atualmente, apenas um laboratório produtor na Dinamarca está pré-qualificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Para ampliar a disponibilidade no Brasil, o Ministério da Saúde negociou a compra de 25 mil doses com o fabricante. Inicialmente, estavam previstas 20 mil unidades, mas o quantitativo foi ampliado em outras 5 mil por meio do Fundo Rotatório da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

Outro fator que interfere na distribuição é a conservação do imunizante. As doses precisam permanecer congeladas a -20 °C e, depois de descongeladas, devem ser utilizadas em até quatro semanas. Por isso, os estados solicitam novos lotes conforme a necessidade e a disponibilidade dos estoques.

Em São Gonçalo, 22 pessoas tiveram diagnóstico positivo para mpox neste ano, enquanto outras 11 ocorrências continuam sob investigação. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o município recebeu 68 notificações relacionadas à doença. Nenhum dos pacientes confirmados precisou ser internado.

O acompanhamento é realizado pelo Departamento de Epidemiologia, que investiga as suspeitas, solicita exames e monitora as pessoas que tiveram contato próximo com os pacientes por um período de 21 dias. A Coordenação de Imunização também aguarda a liberação de doses pelo Ministério da Saúde. Segundo a Prefeitura, até agora, somente a capital recebeu imunizantes devido à concentração de casos graves.

Em Niterói, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou 26 casos de mpox. Por meio de nota, a pasta informou que aguarda o envio de novas doses pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ). A vacinação segue os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde e depende da disponibilidade de imunizantes.

Entre os sintomas estão feridas e erupções na pele, aumento dos gânglios linfáticos (ínguas), febre, dor de cabeça, dores musculares, calafrios e cansaço | Foto: Reprodução/Internet

Pelas orientações do Programa Nacional de Imunizações (PNI), a primeira etapa contempla pessoas que vivem com HIV e apresentam contagem de CD4 inferior a 100. Posteriormente, a imunização poderá alcançar pessoas com contagem abaixo de 200, conforme a quantidade de doses disponível. O público prioritário será chamado pelo próprio serviço de saúde onde realiza acompanhamento. Usuários da profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP) também poderão ser contemplados caso novas doses sejam disponibilizadas para esse grupo.

A Secretaria Municipal informou ainda que a Coordenação de Vigilância em Saúde acompanha os casos registrados na cidade até o encerramento das investigações. O trabalho inclui orientação às unidades de saúde sobre identificação de possíveis infectados, coleta de material para exames, notificações e acompanhamento dos pacientes e de seus contatos. Até o momento, Niterói não registrou mortes pela doença.

A orientação é que pessoas que apresentem lesões na pele acompanhadas de febre ou ínguas, assim como aquelas que tiveram contato próximo com casos suspeitos ou confirmados, procurem atendimento em uma unidade de saúde.

A mpox é uma infecção causada pelo vírus MPXV, pertencente ao gênero Orthopoxvirus. A transmissão acontece principalmente pelo contato próximo com pessoas infectadas, especialmente por meio de lesões na pele e nas mucosas. No Brasil, os primeiros registros ocorreram em 2022, quando foram intensificadas as ações de vigilância para acompanhar a circulação do vírus.

Entre os sintomas estão feridas e erupções na pele, aumento dos gânglios linfáticos (ínguas), febre, dor de cabeça, dores musculares, calafrios e cansaço. Para reduzir o risco de transmissão, as recomendações incluem evitar contato direto com lesões suspeitas, não compartilhar roupas e toalhas e manter a higienização das mãos.

A vacinação é direcionada a grupos específicos definidos pelo Ministério da Saúde, com prioridade para pessoas vivendo com HIV (PVHIV) que apresentam maior risco de agravamento da doença. A aplicação depende de identificação dos pacientes e agendamento pelos serviços de saúde de cada município.